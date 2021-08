Băng đảng giết nhau vì muốn độc quyền mua bán ma túy ở Vancouver

Vancouver: Báo Vancouver Sun trong số ra ngày thứ hai 9 tháng 8, đã nói đến những liên quan giữa cái chết của hai người đàn ông, một vụ đốt nhà có liên quan đến chuyện các băng đảng tội ác đang bắn giết nhau, tìm cách chiếm độc quyền thị trường mua bán ma túy ở trung tâm thành phố Vacouver.

Một đám cháy đã diễn ra ở căn nhà cho thuê ở 541 Prior Street trước khi hai người cư ngụ trong căn nhà này bị bắn chết vài ngày sau đó.

Hai nạn nhân là ông Mike Bailey 40 tuổi và Christopher Roy 36 tuổi, là những người đã từng có tiền án về việc buôn bán ma túy.

Nạn nhân Christiopher Roy từng bị tù vì mua bán ma túy và trong thời gian bị giam cầm, ông ta đã chuyển từ băng đảng Wolfpack sang băng đảng Bò Cạp Đỏ.

Khu Phía Đông của trung tâm thành phố Vancouver là nơi có rất nhiều dân nghiền ma túy cư ngụ và cũng là ” mảnh đất màu mỡ” cho các tay băng đảng chuyên nghề bán ma túy.

Theo tin của giới chức hữu quyền thì có rất nhiều băng đảng tội ác đang tranh dành và bắn giết lẫn nhau như băng Bò Cạp Đỏ, Wolfpack, the Red Alert Gang, the Brothers Keepers, the United Nations, the Independence Soldiers .v.v.

Băng the Brothers Keepers có liên hệ với băng đảng xe mô tô The Hells Angel.