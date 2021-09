Ba người Mỹ gốc Việt bị án tù 10 năm về tội buôn bán cần sa

Council Bluffs, Iowa: Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 27 tháng 8 tại tòa án quận Council Bluffs, tiểu bang Iowa, thẩm phán John Jarvey đã tuyên phạt 3 người Việt những bản án như sau:

– Nghi can Hieu Minh Lê, bị phạt 10 năm tù về tội là thủ lãnh của băng đảng phân phối cần sa.

-Hai nghi can Tu Anh Nguyễn và Sanh Bình Trần bị phạt mỗi người 5 năm tù về tội phân phối cần sa cộng thêm mỗi người 5 năm tù về tội tàng trữ và sử dụng vũ khí.

Tức là cả 3 nghi can đều bị án tù 10 năm.

Bản án dành cho những người buôn bán cần sa ở Hoa Kỳ xem ra quá nặng so với những bản án ở tòa án Canada : nhiều trường hợp những người bị án buôn bán cần sa ở Canada chỉ bị phạt tiền và tù treo?

Theo bản cáo trạng thì vào ngày 21 tháng chạp năm 2018, cảnh sát tuần lưu xa lộ của tiểu bang Iowa đã chận xét một chiếc xe vận tải trong việc kiểm soát bình thường.

Chiếc xe vận tải kéo theo một trailer này được đăng bộ ở tiểu bang Washington.

Các nhân viên an ninh ngửi thấy những mùi lạ thường từ chiếc trailer nên đã khám xét kỹ hơn.

Kết quả các nhân viên cảnh sát đã tìm thấy 470 cân anh cần sa và vũ khí và 108 ngàn Mỹ kim tiền mặt.