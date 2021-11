Ariana Grande đóng phim “Wicked” chuyển thể từ vở nhạc kịch tỉ đô

Theo Hollywood Reporter, nữ ca sĩ Ariana Grande sẽ đóng vai chính trong phim mới “Wicked” được chuyển thể từ vở nhạc kịch Broadway từng đạt doanh thu trên 1 tỉ Mỹ kim.

Trong phim “Wicked”, ngôi sao âm nhạc sẽ hóa thân thành phù thủy Glinda tốt bụng, là bạn bè thân thiết với phù thủy phương Tây Elphaba (Cynthia Erivo đóng). Người chỉ đạo tác phẩm là nhà làm phim Jon M. Chu – từng đạo diễm phim “Crazy Rich Asians”.

Hãng Universal có kế hoạch sản xuất “Wicked” từ năm 2004, nhưng trì hoãn đến nay mới công bố diễn viên chính. Phim lấy cảm hứng từ vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên, ra mắt trên sân khấu Broadway vào năm 2003, trở thành một trong 3 vở nhạc kịch có doanh thu trên 1 tỉ Mỹ kim.

Vở nhạc kịch “Wicked” do nhà soạn nhạc Stephen Schwartz và nhà biên kịch Winnie Holzman thực hiện, được chuyển thể từ tiểu thuyết “The Wizard of Oz” của tác giả Gregory Maguire.

Trước khi tham gia “Wicked”, Ariana Grande có kinh nghiệm diễn xuất trong các phim Don”t Look Up (hai ngôi sao Leonardo Di Caprio và Jennifer Lawrence đóng chính), Victorious và Sam & Cat. Trong khi đó, nữ diễn viên Cynthia Erivo gây tiếng vang khi nhận đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc ở giải Oscar 2020 với phim Harriet (2019) và giải Emmy 2021 với phim “Genius: Aretha” (2021).

Trên mạng xã hội, Ariana Grande và Cynthia Erivo bày tỏ vui mừng khi đảm nhận vai chính trong phim mới “Wicked”. Tác phẩm dự trù khởi quay vào mùa hè năm sau tại Anh.