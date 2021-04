Angelina Jolie ngưng việc đạo diễn sau ly dị

Minh tinh Angelina Jolie cho biết không dám nhận đạo diễn phim vì phải dành thời gian cho các con sau khi cô ly dị Brad Pitt.

Trong bài phỏng vấn với EW tuần qua, Jolie nói: “Tôi yêu công việc đạo diễn. Tuy nhiên, tình hình gia đình có chút thay đổi khiến tôi không thể tiếp tục công việc đó suốt vài năm qua. Tôi phải nhận những dự án ngắn hạn và dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Vì vậy, tôi quay lại với lãnh vực diễn xuất”.

Lần gần nhất Jolie ngồi ghế đạo diễn là phim ‘First They Killed My Father’ (2017). Dự án nhận một đề cử Quả Cầu Vàng ở hạng mục ‘Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất’. Trước đó, cô đạo diễn kiêm đóng chính phim tình cảm lãng mạn ‘By the Sea’ cùng chồng cũ Brad Pitt. Hai người vào vai cặp vợ chồng sắp tan vỡ, cố gắng hàn gắn mối quan hệ trong một khách sạn ở Pháp.

Hồi tháng 2, Jolie thổ lộ gặp nhiều khó khăn khi phải làm mẹ đơn thân nuôi sáu con trong thời đại dịch. Cô nói với Vogue: “Tôi thấy mình thiếu các kỹ năng của bà mẹ nội trợ truyền thống. Tôi vượt qua được đại dịch vì các con rất kiên cường. Chúng giúp đỡ tôi”.

Jolie cho biết cô dành nhiều thời gian bên các con vì muốn hàn gắn các tổn thương tinh thần sau vụ ly dị với Brad Pitt. Jolie thường nhắc nhở lũ trẻ không để tâm tới các tin đồn về gia đình trên truyền thông.

Diễn viên hiện sống cùng 6 con tại biệt thự cũ của nhà sản xuất phim huyền thoại Cecil B DeMille, căn nhà cô mua sau khi chia tay Brad Pitt năm 2016. Jolie muốn con được sống gần cha, cách đó khoảng năm phút lái xe. Căn nhà cổ không có các phòng giải trí, rộng và có nhiều đoạn đường để đi dạo mà không cần ra bên ngoài.

Minh tinh 45 tuổi sẽ trở lại màn ảnh rộng vào tháng 5 với phim hành động ‘Those Who Whish Me Dead’. Jolie đóng vai Hannah, một lính cứu hỏa nhảy dù chuyên dập đám cháy rừng, bị ám ảnh sau một nhiệm vụ thất bại, khiến ba người bị chết. Một ngày, cô tình cờ gặp một cậu bé 12 tuổi (Finn Little đóng) lạc giữa rừng. Cậu cho biết gia đình mới bị hai sát thủ truy sát và đang tiếp tục bị săn đuổi. Hannah trở thành người bảo vệ duy nhất cho cậu bé khỏi các thế lực tội phạm.