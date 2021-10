Angelina Jolie bán hết cổ phần trong tài sản chung 164 triệu đô

Angelina Jolie đã bán toàn bộ 50% cổ phần trong điền trang Chateau Miraval – nơi cô và chồng cũ Brad Pitt tổ chức đám cưới vào năm 2014.

Daily Mail dẫn nguồn tin riêng tiết lộ, Angelina Jolie đã bán 50% cổ phần của điền trang Chateau Miraval (bao gồm cả thương hiệu rượu hoa hồng Miraval) ở Correns, Pháp, cho công ty Tenute del Mondo – công ty con của Tập đoàn rượu vang đa quốc gia Stoli. Số tiền chuyển nhượng đến nay chưa được tiết lộ.

Jon Pepper MW, giám đốc điều hành của Tenute del Mondo, đã xác nhận thương vụ này: “Với việc bổ sung thương hiệu rượu hoa hồng tầm cỡ này, chúng tôi có vị thế tốt để đáp ứng nhu cầu tinh tế của cả khách hàng và đối tác”.

Trong khi đó, giám đốc điều hành toàn cầu của Tập đoàn Stoli Damian McKinney bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thương hiệu rượu do Angelina Jolie và Brad Pitt tạo ra. McKinney cũng cho biết, rất vinh dự khi có được vị trí ngang hàng với tài tử “Once Upon A Time In Hollywood” trong quá trình sản xuất ra các loại rượu đặc biệt của Miraval.

Điền trang Chateau Miraval, gồm lâu đài cổ và nhà máy rượu, là tài sản chung trong hôn nhân của cặp nghệ sĩ “Ông bà Smith” trị giá 164 triệu Mỹ kim. Đây là nơi diễn ra hôn lễ riêng tư của Angelina và Brad bên 6 người con vào năm 2014.

Trước đó, ngày 21/9, đội ngũ pháp lý của tài tử Brad Pitt đệ đơn kiện Jolie lên tòa án ở Luxembourg vì cố gắng loại bỏ Pitt khỏi thỏa thuận bán cổ phần của cô trong điền trang Chateau Miraval.

Đơn kiện cáo buộc, Angelina cố gắng bán 50% cổ phần của mình mà không hỏi ý kiến của chồng cũ, trong khi luật pháp quy định Brad là người có quyền ưu tiên số 1 mua lại số cổ phần này.

Nguồn tin quen thuộc với vụ kiện cho rằng những hành động của Angelina đối với Brad “mang tính chất báo thù”, phá vỡ quy tắc và trốn tránh nghĩa vụ.

Hiện, phía Brad Pitt chưa lên tiếng về tin Angelina bán cổ phần trong tài sản chung.