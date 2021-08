Ăn nhiều thịt đỏ và thịt chế biến, gia tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch

New York: Ăn thịt bò, thịt cừu, thịt heo hay thịt chế biến là làm gia tăng bệnh tim mạch, theo như kết quả cuộc khảo cứu dựa vào những dữ liệu của 1.4 triệu người trong vòng 30 năm qua

Những bệnh tim mạch còn được gọi là bệnh động mạch vành là nguồn dẫn đến những cái chết và bị tàn tật.

Bệnh động mạch vành được tạo nên khi những miếng vẩy cholesterol tích tụ vào thành mạch máu và ngăn không cho máu lưu thông.

Theo bản khảo cứu được đăng tải trên tạp chí y khoa the journal Critical Reviews in Food Science and Nutrition thì nguy cơ bị bệnh động mạch vành gia tăng theo số lượng thịt đỏ và thịt chế biến được ăn vào.

Theo những nghiên cứu của hiệp hội ung thư Hoa Kỳ thì cứ một miếng thịt bò, thịt heo hay thịt cừu 1.75 ounces ( 50 grams) ăn vào thì nguy cơ bị bệnh động mạch vành gia tăng 9 phần trăm. Một miếng thịt 50 grams có diện tích bằng một lá bài tây.

Cũng với một số thịt chế biến nặng 50 grams ăn vào thì nguy cơ bị bệnh động mạch vành gia tăng 18 phần trăm. Những loại thịt chế biến như bacon, ham, xúc xích..

Theo bác sĩ Anika Knuppel của trường đại học Oxford ở Anh quốc và cũng là đồng tác giả của bản khảo cứu thì ăn những loại thịt chế biến có nguy cơ bị bệnh động mạch vành tăng gấp đôi.

Bác sĩ Knuppel cũng nói là ăn những loại thịt chế biến có thêm nguy cơ bị bệnh ung thư ruột.

Nguy cơ bị bệnh tim mạch gia tăng vì người ta ít khi nào ăn chỉ có 2 ounces ( 50 grams ) thịt đỏ cho mỗi bửa ăn.

Lấy thí dụ, một bữa ăn tối được dọn ở các nhà hàng như là thịt bò filets , sirloin, rib eye steaks thường cân nẵng từ 9 ounces cho đến 12 ounces (255 grams cho đến 340 grams) và nguy cơ bị bệnh tim mạch của những người này gia tăng trên 50 phần trăm sau một bữa ăn tối.

Nhưng có những tin vui cho những người thích ăn thịt gà và thịt gà tây là không có những gia tăng bị bệnh tim mạch cho những người ăn thịt gia cầm.

Một trong những cách ăn uống làm giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch là ăn uống kiểu Ornish.

Kiểu ăn uống này được thiết lập từ năm 1977 bởi bác sĩ Dean Ornish ở tiểu bang California.

Một cách ăn uống khác gọi là DASH giúp làm giảm áp huyết.

Áp huyết cao là một trong những nguyên nhân gây những bệnh liên quan đến tim mạch, đột quỵ và là một kẻ giết người thầm lặng.

Cách ăn uống DASH để ngừa bệnh áp huyết cao cũng giản dị: ăn nhiều rau trái, và những loại thực phẩm sữa có ít chất béo, cắt giảm những loại thực phẩm có chất béo bão hòa và giảm ăn muối.

Cách ăn uống theo kiểu Địa Trung Hải được xem là cách ăn uống thích hợp ngăn ngừa nhiều bệnh mãn tính như bệnh tiểu đường, bệnh mất trí nhớ, suy thoái tâm thần, cao mỡ.. và giúp cho hệ thống tim mạch cũng như xương cốt chắc chắn.

Cách ăn uống Địa Trung Hải chú trọng việc ăn rau trái, các loại ngũ cốc, đậu, các loại hạt, nuts, dầu olive. Tránh ăn đường đã chế biến như đường trắng, bột mì và bơ.