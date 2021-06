2 phần 3 những thủ khoa, á khoa của học khu Garden Grove là những học sinh gốc Việt

GARDEN GROVE (California.) – Theo bản tin của đài VOA vừa phổ biến thì trong số 27 em đạt danh hiệu thủ khoa và á khoa tại học khu Garden Grove (GGUSD), California, niên khóa 2021, 18 em là người Mỹ gốc Việt.

Garden Grove Unified School District là học khu lớn thứ ba thuộc quận Cam – Orange County, tiểu bang California, và cũng là học khu có rất nhiều con em người Mỹ gốc Việt theo học. Nằm ngay trung tâm Little Saigon với hơn 67 trường trung học và tiểu học, học khu này có 43,000 học sinh đến từ bảy thành phố: Garden Grove, Fountain Valley, Westminster, Santa Ana, Stanton và một phần của hai thành phố Anaheim và Cypress.

So với năm ngoái, số học sinh Mỹ gốc Việt trong học khu Garden Grove đạt danh hiệu thủ khoa giảm đi 2 em, từ chín xuống 7. Riêng học sinh Mỹ gốc Việt đạt danh hiệu á khoa lại tăng thêm hai em, từ 9 lên 11. Tổng số thủ khoa và á khoa của học khu cũng tăng một em, từ 26 lên 27.

Tám trường trung học thuộc học khu Garden Grove bao gồm: Bolsa Grande High, Garden Grove High, Pacifica High, Rancho Alamitos High, Santiago High, Hare High, La Quinta High và Los Alamitos High.

Theo tài liệu do học khu Garden Grove cung cấp cho VOA Tiếng Việt, các thủ khoa chọn theo đuổi những ngành như y khoa, kinh tế, chính trị, khoa học, kỹ sư, toán học và máy tính điện tử tại các đại học nổi tiếng như Massachusetts Institute of Technology (MIT), Yale University, Harvard University, Stanford University, UCLA và UCI. Riêng một em chọn trường cao đẳng Santa Ana College để theo đuổi ngành sửa xe và môi giới (broker).

Lễ tốt nghiệp niên khóa 2020-2021 sẽ được tổ chức tại trường hay tại các sân vận động trong vùng thay vì qua mạng như niên khóa năm ngoái vì đại dịch COVID-19 và lệnh cách xã hội. Một dấu hiệu cho thấy cuộc sống đã bắt đầu trở lại bình thường.