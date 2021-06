12 trẻ em bị tiêm nhầm Moderna thay vì vaccine Pfizer

Noora Alenezi, 13 tuổi, đã bị tiêm nhầm vaccine Moderna vào tuần trước tại Trung tâm Hội nghị Vancouver. Chỉ có vaccine Pfizer mới được chấp thuận cho trẻ em ở độ tuổi của cô ấy ở Canada.

Noora Alenezi rất hào hứng với việc tiêm vaccine COVID-19 đến nỗi đã đặt lịch hẹn ngay sau khi các giới chức y tế phê duyệt vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Nhưng khi đến Trung tâm Hội nghị Vancouver cùng mẹ và anh trai để hẹn gặp, y tá chuẩn bị tiêm cho Noora Alenezi nói với rằng cô đang tiêm vaccine Moderna. Noora Alenezi nói “Tôi nghĩ cô y tá ấy hiểu rõ hơn chúng tôi. Tôi nghĩ nó đã được chấp thuận hoặc một cái gì đó trước khi chúng tôi đến.”

Noora và mẹ cô, Faiezah Alenzi, cho biết phải đến khi chuẩn bị tiêm loại vaccine tương tự cho anh trai 14 tuổi của Noora Alenezi, cô y tá dường như chợt nhớ trẻ em chỉ nên tiêm vaccine Pfizer. Y tá và nhân viên sau đó đã nháo nhào, bối rối và xin lỗi khi thừa nhận y tá đã tiêm sai vaccine.

Trong một tuyên bố bằng văn bản, Vancouver Coastal Health cho biết Noora không phải là thiếu nữ duy nhất bị tiêm nhầm vaccine vào tuần trước. Tổng cộng, 12 trẻ em đã được cung cấp Moderna thay vì Pfizer-BioNTech.

Cơ quan y tế cho biết tuần trước đây là lần đầu tiên có thanh thiếu niên đến phòng khám tiêm chủng, và Moderna là vaccine chính được cung cấp vào thời điểm đó. Mặc dù Moderna vẫn chưa được chấp thuận sử dụng cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi ở Canada, các nhân viên y tế không tin rằng nó có hại cho những người trong nhóm tuổi đó.

Tiến sĩ Brian Conway, giám đốc y tế của Trung tâm Bệnh truyền nhiễm Vancouver, nói rằng không có lý do sinh học nào khiến vaccine Moderna không an toàn cho thanh thiếu niên. Ông nói “Tôi sẽ không lo ngại về lỗi này. Tôi nghĩ nó sẽ trở thành tiêu chuẩn chăm sóc trong tương lai.” Ông Conway cho biết mặc dù nghiên cứu của Moderna về hiệu quả của vaccine đối với trẻ em vẫn chưa được hoàn thành, nhưng kết quả sơ bộ cho thấy nó an toàn và hiệu quả.

Tuy nhiên, cơ quan y tế cho biết họ đã áp dụng các biện pháp bổ sung để bảo đảm sai lầm không tái diễn.

