11 sòng bài mở cửa lại

Toronto: Công ty sòng bài the Great Canadian Gaming Corp vừa cho biết là bắt đầu từ ngày thứ sáu 16 tháng 7, khi chính quyền tỉnh bang Ontario cho mở cửa lại giai đoạn 3, công ty sòng bài này sẽ cho mở cửa lại 11 sòng bài trong tỉnh bang này.

Các sòng bài trực thuộc công ty The Great Canadian Gaming Corp được mở cửa gồm Casino Woodbine. Great Blue Heron Casino, Casino Ajax, Elements Casino Mohawk, Elements Casino Flamboro, Elements Casino Brantford, Elements Casino Grand River, Shorelines Casino Belleville, Shorelines Casino Peterborough, Shorelines Casino Thousand Islands và Shorelines Slots tại Kawartha Downs.

Công ty the Great Canadian Gaming Corp cũng đã mở cửa những sòng bài ở tỉnh bang British Columbia vào ngày 1 tháng 7 vừa qua.

Cũng theo điều lệ của chính quyền tỉnh bang Ontario thì các sòng bài được mở cửa và chỉ được cho vào tối đa 50 phần trăm sức chứa của các sòng bài này và người chơi phải ngồi cách nhau phải giữ khoảng cách xã hội.