Xe đạp Bixi Montréal bắt đầu hoạt động từ 9/4

Dịch vụ chia sẻ xe đạp Bixi ở Montréal đã hoạt động trở lại, sớm hơn một tuần so với kế hoạch. Chiếc xe đạp Bixi đầu tiên đã lăn bánh vào sáng thứ Sáu 9/4 tại khu Little Italy, thuộc Montréal.

Jo Allan, phát ngôn nhân của Bixi cho biết, việc mở mùa sớm là do nhu cầu cao cùng với thời tiết đẹp.

Alan nói: “Người dân Montréal nóng lòng muốn đạp xe. Với thời tiết đẹp, chúng tôi rất vui muốn ra ngoài càng sớm càng tốt”.

Đại dịch đã khiến dịch vụ chia sẻ xe đạp thúc đẩy kinh doanh, đạt lợi nhuận và lượng người dùng kỷ lục. Công ty có trụ sở tại Montréal mong đợi ​​sẽ thấy lượng hành khách tăng 35% so với năm trước.

Sự gia tăng về số lượng người thuê xe đã dẫn đến kế hoạch mở rộng đội xe đạp với việc bổ sung 725 xe đạp điện.

Theo Allan, xe hai bánh có động cơ được công chúng ưa thích, được sử dụng nhiều hơn 60% so với xe đạp thông thường.

Allan cho biết: “Xe đạp mới cùng với 83 trạm nạp điện mới, điều đó sẽ đưa mạng lưới của chúng tôi lên 700 trạm trên toàn mạng lưới”.

Mạng lưới cũng sẽ được mở rộng về phía tây trên đảo Montréal với sáu trạm điện mới được bổ sung ở Pierrefonds-Roxboro và Ile-Bizard.

Vélo-Québec cho biết thành công của Bixi đi đôi với việc xe đạp trở thành phương tiện di chuyển thông dụng. Phát ngôn nhân của Vélo-Québec, Jean-Francois Rheault, cho biết: “Đạp xe đang gia tăng trong vài năm gần đây nhưng đại dịch đã thực sự cho thấy những lợi ích và giá trị của việc đi xe đạp”.

Rheault nói rằng dịch vụ mở rộng trên khắp đảo chứng tỏ cơ sở hạ tầng đạp xe an toàn là cần thiết.

Lãnh thổ do Bixi Montréal phục vụ sẽ tăng hơn gấp đôi trong năm nay, từ 142 lên 317 cây số vuông, chủ yếu ở Montréal, nhưng cũng ở Laval và Longueuil, Westmount và Montreal East.

Nguyên Minh

(Theo GlobalNews)