Will Smith thủ vai cha của cặp song sinh quần vợt nổi tiếng thế giới

Will Smith sẽ vào vai người cha của cặp song sinh nổi tiếng nhất làng tennis thế giới, Venus – Serena Williams trong phim “King Richard” dự trù công chiếu cuối năm nay Là cặp chị em nổi tiếng bậc nhất lịch sử làng banh nỉ thế giới, Venus – Serena Williams trở thành một trong những biểu tượng khi nhắc tới những câu chuyện truyền cảm hứng trong thể thao. Cả hai chị em, từ những cô gái da màu, mạnh mẽ vươn lên để lần lượt chạm tới ngôi vị số 1 thế giới cũng như giành hàng loạt giải Grand Slam danh giá trong suốt chiều dài sự nghiệp. Và đằng sau hành trình vĩ đại đó có bóng dáng của một người cha cần mẫn, luôn tin tưởng và dành mọi sự kỳ vọng cho hai cô con gái – Richard Williams.

Sau một đêm thức khuya xem một trận đấu quần vợt, người đàn ông từng trưởng thành trong một gia đình đông con nghèo khó đã được truyền cảm hứng. Hừng hực quyết tâm, ông đã tạo dựng cả một kế hoạch mà có lẽ nên được gọi là “sự sắp đặt của định mệnh” và mang tới làng quần vợt thế giới hai trong số những tay vợt nữ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Hành trình tuyệt vời của Richard để “ươm mầm những hạt giống” sẽ được khắc họa tràn đầy cảm hứng và tình yêu thương của một người cha, một người thầy trong cuốn phim mới nhất của đạo diễn Reinaldo Marcus Green, phim “King Richard”.

Tài tử Will Smith đóng vai người cha vĩ đại này, trong khi vai diễn chị em nhà Williams sẽ do hai diễn viên thiếu nhi Saniyya Sydney và Demi Singleton thủ vai.

Trong đoạn trailer mới được hé lộ của phim, câu chuyện được bắt đầu từ khi hai chị em Venus và Serena khởi đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp quần vợt của mình với sự nghi ngại đến từ cả gia đình cũng như những người xung quanh, và chỉ duy nhất một người sẵn sàng “chống lại cả thế giới” để khẳng định hai chị em nhất định sẽ trở thành ngôi sao. Richard đã tìm mọi cách để Venus và Serena được thể hiện mình trước các huấn luyện viên và bắt đầu nhận được những sự công nhận nhất định.

Dự trù ra mắt từ cuối năm 2020, nhưng cũng giống như rất nhiều phim khác của Warner Bros., “King Richard” buộc phải hoãn chiếu gần một năm do dịch Covid-19. Phim khởi chiếu tháng 11/2021.