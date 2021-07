Vụ tấn công vào Kaseya: Tin tặc đòi 70 triệu đô la tiền chuộc

Nhóm tin tặc REvil, có liên hệ với Nga và bị nghi là thủ phạm một vụ tấn công mạng quy mô lớn gây ảnh hưởng tới hàng trăm, hàng ngàn công ty trên thế giới, tối hôm qua, 04/07/2021, đòi tổng số tiền chuộc 70 triệu đô la. Đổi lại REvil sẽ khôi phục cho các nạn nhân những dữ liệu mà họ đã đánh cắp.

FBI tối thứ Bảy 03/07 thông báo đã mở một cuộc điều tra và phối hợp với Cơ quan an ninh mạng và an ninh hạ tầng cơ sở của Mỹ (CISA) và các cơ quan khác để tìm hiểu về quy mô, tầm mức mối đe dọa. Chính tổng thống Joe Biden cũng đích thân ra lệnh mở điều tra, đặc biệt để xác định xem vụ tấn công có được thực hiện từ Nga hay không.

Thứ Sáu 02/07, công ty Kaseya, chuyên về công nghệ thông tin và phần nhu liệu quản lý, có trụ sở tại Miami, là nạn nhân của một vụ tấn công mạng lớn, gây phản ứng dây chuyền nhanh chóng làm tê liệt máy tính của hàng ngàn doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của Kaseya trên toàn thế giới. Các chuyên gia an ninh mạng nhanh chóng nhận định thủ phạm vụ tấn công là nhóm REvil.

Công ty Kaseya hiện đang tích cực làm việc 24 giờ/24 tại tất cả các khu vực trên thế giới để giải quyết sự cố và tái lập dịch vụ. Kaseya hy vọng, sau 24-48 tiếng đồng hồ, có thể tái lập hoạt động cho các doanh nghiệp khách hàng bằng nhu liệu từ xa và tìm giải pháp để khách hàng có thể sử dụng trực tiếp nhu liệu ngay từ máy tính của doanh nghiệp.

Hồi tháng 06, chi nhánh Hoa Kỳ của tập đoàn chế biến thịt của Brazil JBS đã phải trả khoản tiền chuộc 11 triệu đô la sau khi bị REvil tấn công.