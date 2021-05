Việt Nam ghi nhận ca tử vong đầu tiên sau tiêm vaccine Covid-19

Bộ y tế An Giang vừa cho biết một nữ nhân viên y tế 35 tuổi đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu, An Giang sau khi tiêm vắc xin Covid-19 đã tử vong.

Theo hội đồng chuyên môn Sở Y tế An Giang kết luận nguyên nhân dẫn đến tử vong là “sốc phản vệ trên cơ thể dị ứng non steroid (giảm đau kháng viêm). Đây là trường hợp rất hiếm gặp trong thực tế tiêm chủng vaccine phòng ngừa Covid-19”.

Đây là ca tử vong đầu tiên sau tiêm vaccine Covid-19, tại Việt Nam.

Theo bác sĩ Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế An Giang, nữ nhân viên y tế này đã tiêm vaccine Covid-19 sáng ngày 06 tháng 05, 2021 tại điểm tiêm chủng ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu. Trước khi tiêm, cô đã được khám sàng lọc và giải thích về các phản ứng sau tiêm.

Sau khi tiêm, cô có phản ứng sốc thuốc và đã được Bệnh viện Đa khoa Tân Châu theo dõi đúng phác đồ. Bệnh viện Đa khoa Tân Châu kết nối hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy để kịp thời được hội luận tìm cách điều trị.

Ngay sau đó bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang. Bộ Y tế đã cho phép Bệnh viện Chợ Rẫy cử các chuyên gia hồi sức tích cực đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang trợ giúp cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân tử vong ngày 07 tháng 05, 2021

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã gọi điện chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình, người thân của nữ nhân viên y tế và các y bác sĩ tuyến đầu phòng chống dịch của tỉnh An Giang.

Việt Nam bắt đầu phân phối tiêm vaccine Covid-19 do hãng AstraZeneca sản xuất từ ngày 08 tháng 03. Đến nay, tổng số người được tiêm là 747.827 người tại 57 tỉnh, thành phố, đạt khoảng 75% kế hoạch. Người được ưu tiên tiêm chủng hiện nay phải là bác sĩ, y tá, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Covid-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng, Ban Quản trị phòng chống dịch, công an, bộ đội.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết khi đánh giá trên 600.000 người đã tiêm vaccine Covid-19, có 16% phản ứng thông thường sau khi tiêm. Những phản ứng này sẽ hết sau 24 giờ. Tỷ lệ này thấp hơn so với các nước, tuy nhiên một vài trường hợp có phản ứng nặng hơn đã được các bác sĩ theo dõi điều trị ổn định.

Đến nay Việt Nam đã có hai đợt tiếp nhận vaccine Covid-19 – AstraZeneca. Đợt đầu vào tháng 02, nhận 117.600 liều cung cấp thông qua hợp đồng do Công ty VNVC mua. Đợt thứ hai vào cuối tháng 03 với hơn 800.000 liều do Covax cung cấp. Đây là cơ sở do Liên Hợp Quốc thành lập nhằm bảo đãm công bằng vaccine cho các nước nghèo.

Theo kế hoạch ngày 10 tháng 05 Covax sẽ cung cấp thêm 1,6 triệu liều vaccine Covid-19. Số vaccine này sẽ tiếp tục tiêm cho các đối tượng ưu tiên.

Vaccine AstraZeneca đang được sử dụng tại hàng chục quốc gia. Song nhiều nước đã đề ra hạn chế độ tuổi của người dùng. Ngày 07 tháng 05, Anh quốc ban hành hướng dẫn mới, cho biết người dưới 40 tuổi sẽ được tiêm loại vaccine Covid-19 khác thay vì AstraZeneca. Theo phân tích từ cục quản lý, tỷ lệ đông máu hiếm gặp nói chung sau tiêm vaccine AstraZeneca là khoảng 1/100.000 người. Tỷ lệ này tăng lên khoảng 1/60.000 người ở độ tuổi 30. Tỷ lệ tử vong ở người sau tiêm vaccine nói chung là khoảng 2 phần triệu, tỷ lệ ở độ tuổi từ 30 đến 39 là 4,5 phần triệu.

Tỷ lệ phản ứng phụ thông thường như đau đầu, sốt nhẹ, mệt mỏi, đau cơ sau tiêm vaccine AstraZeneca là 0,1%. Các triệu chứng khác như chóng mặt, đau bụng, nổi hạch bạch huyết và đổ nhiều mồ hôi chiếm 0,01%. Các biểu hiện dị ứng nghiêm trọng như sốc phản vệ được cho là rất hiếm, không thể ước tính từ dữ liệu có sẵn.

Philippines đình chỉ sử dụng vaccine này cho người dưới 60 tuổi. Australia khuyến cáo người dưới 50 tuổi nên lựa chọn vaccine của Pfizer hay Moderna. Italy, Pháp, Hà Lan, Đức và nhiều nước trong khối Liên minh châu Âu đề xuất độ tuổi tối thiểu tiêm vaccine AstraZeneca.