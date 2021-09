Tưởng niệm ngày 9 tháng 11

New York: Trong sáng hôm thứ bảy ngày 11 tháng 9, tổng thống Joe Biden đã đến khu Ground Zero trong thành phố New York để dự lễ tưởng niệm những nạn nhân đã chết trong vụ khủng bố cuồng tín Hồi giáo dùng phi cơ dân sự như là những vũ khí, đâm vào 2 tòa nhà trung tâm thương mại thế giới ở thành phố New York, đâm vào Ngũ Giác Đài và ở tiểu bang Pensylvania.

Có gần 3 ngàn người chết trong vụ khủng bố đen tối và kinh hoàng nhất trong lịch sử Mỹ, mà trong đó cũng có gần 40 người Canadians.

Tham dự cuộc lễ tưởng niệm thì ngoài tổng thống Biden, còn có cựu tổng thống Obama và phu nhân, cựu tổng thống Bill Clinton và phu nhân.

Cựu tổng thống George W Bush, tổng thống Hoa Kỳ trong thời có vụ khủng bố xảy ra, đã đến đọc diễn văn ở thành phố Shansville, tiểu bang Pensylvania, nơi một chiếc máy bay bị khủng bố uy hiếp đã rơi, vì hành khách trên máy bay tìm cách khống chế tụi khủng bố này, không cho chúng lái máy bay đâm vào tòa Bạch Ốc.

Cũng vì vụ khủng bố 911, cựu tổng thống George Bush đã cho lệnh tấn công vào Iraq và sau đó đem quân vào Afghanistan truy lùng khủng bố.





Phi trường Gander trong ngày 11 tháng 9 năm 2001

Cuối cùng các cơ quan an ninh đã tìm và giết được tên trùm khủng bố Osama bin Laden ở Pakistan, nhưng cuộc chiến Afhghanistan vẫn cù cưa cho đến việc Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh rút quân khỏi xứ Afghanistan này vào tháng 8 năm nay 2021.

Cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan lại là một thất bại cho Hoa Kỳ và thế giới, khi quân Taliban hiện nay đã chiếm cứ toàn xứ này.

Trong vụ khủng bố 911 ở Hoa Kỳ, thế giới mới thấy rõ lòng thương người và quảng đại của đa số những người Canadians.

Trong ngày quân khủng bố tấn công New York, hàng trăm phi cơ bay đến các phi trường Mỹ, không đáp xuống được, đã phải đáp xuống một phi trường nhỏ của Canada: phi trường Gander của tỉnh bang Newfoundland. Trong những ngày sau đó, cư dân của thành phố nhỏ này đã cưu mang, giúp đỡ việc ăn ngủ cho 17 ngàn hành khách trên các chuyến bay không đáp xuống được Hoa kỳ.