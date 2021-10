TỬ VI 2893

Người tuổi Tý trong tuần ba tháng 9 (âm lịch) năm Tân Sửu, gặp tháng trung bình cảm nhận áp lực công việc giảm và tài chính cân bằng dần. Tuy nhiên, sức khỏe có chút vấn đề do thời tiết thay đổi đột ngột.

Người tuổi Dần trong tuần ba tháng 9 (âm lịch) năm Tân Sửu, gặp tháng trung bình nhưng khó tránh bận rộn thân tâm do việc làm có nhiều khó khăn và hao tài, tốn của. Nên bình tĩnh chờ cơ hội tốt hơn.

Đối với giới cao niên : An cư lạc nghiệp là biện pháp phòng bệnh. Có người giúp chỉnh trang nhà cửa và nhận tặng vật hay lời thăm hỏi.

Đối với giới cao niên : Tìm cơ hội nhàn lạc gần kề. Nên an phận thủ thường, đồng thời tạm gác nhu cầu xê dịch xa.

Đối với nữ giới : Chưa có tin vui trong giao tế như có quý nhân hứa phù trợ trong công ăn việc làm hay một cơ may xuất hiện trong tầm tay. Nhưng đừng vội bi quan mà tự mình phải quyết định và bền tâm theo đuổi công việc đang thực hiện. Hãy tin: “Ngày mai trời lại sáng!”

Người tuổi Tỵ trong trong tuần ba tháng 9 (âm lịch) năm Tân Sửu, gặp tháng xấu, chưa hy vọng có một tuần an nhàn và lạc quan vì tiền bạc chi nhiều hơn thu. Có đề nghị giúp đỡ giải tỏa một khó khăn trong công việc.

Đối với nữ giới : Có cơ hội đổi chỗ ở hay việc làm và tài chính giảm hao thoát, việc làm bớt cực thân tâm. Tiếp tục những hoạt động giúp tinh thần tăng niềm tin và gột rửa những ý nghĩ bi quan, chủ bại để có tình cảm an bình và hưng phấn như công tác từ thiện, tôn giáo, thể thao, nghệ thuật… Nên giữ gìn ngôn ngữ và hoạt động chừng mực để “trong ấm, ngoài êm.”

Đối với nam giới : Tình cảm có sóng gió kể cả đối nội lẫn đối ngoại, chỉ có cách giải tỏa thích đáng là nhường nhịn và dĩ hòa vi quý. Công việc trôi chảy hơn. Dù chưa có món tiền như dự tính nhưng đã hãm đà chi nhiều và tăng cơ hội tiết kiệm. Có một cơ may cuối tuần về hợp tác có lợi nên suy nghĩ cẩn thận.

Tuổi Thân:

Người tuổi Thân trong tuần ba tháng 9 (âm lịch) năm Tân Sửu, gặp tháng trung bình có thể cảm thấy việc làm và tiền bạc thuận lợi hơn tuần trước, tạo cơ hội mua sắm hay chỉnh trang. Tuy nhiên, không nên quên tiết kiệm và “dĩ hòa vi quý” trong giao tế.

Đối với nam giới: Sinh hoạt trong tuần tăng thêm lạc quan dù việc làm rắc rối hơn nhưng có cơ may giúp đỡ. Nên chú ý tới việc chăm lo sức khỏe và bình ổn tinh thần. Đừng quá bận tâm trước áp lực hoàn cảnh, nhất là do hoàn cảnh vất chất gây ra, vì chỉ tạm thời. Thận trọng với thái độ cảm thông của một người khác phái. Quyết định do tình cảm có thể gây vướng mắc lâu dài.

Đối với nữ giới: Áp lực tinh thần tăng nhưng có cơ may nên giải tỏa khá nhiều trong giao tế trong ngoài. Nên tìm cơ hôi thư giãn và nghỉ ngơi khi áp lực ngoại cảnh còn quá căng. Tiền bạc trong tuần tạm ổn định nhưng phải lao lực nhiều và chi tiêu đa dạng, vật giá lại leo thang, trong khi nguồn thu giảm do hoàn cảnh khách quan. Phòng cảm cúm.

Đối với giới cao niên: Những va chạm nhỏ trong giao tế có thể giải tỏa nhờ các cuộc chung vui. Phòng ho suyễn, dịch bệnh để giữ sức khỏe ổn định và sinh hoạt thoải mái dù tài chính chỉ vừa đủ.