TỬ VI 2863

Đối với giới cao niên : Sinh hoạt phải thong thả và phòng vệ an khang. Gia đạo kém hòa hài, nên cải thiện giao tế trong ngoài và lạc quan vì mùa dịch sắp kết thúc.

Đối với nam giới : Có thể ho hay cảm nên cẩn thận khi ra ngoài vào lúc thời tiết khắc nghiệt như nóng bức quá độ. Hao hụt về tài chính, việc làm có áp lực nhưng có cơ may phù trợ hay được tài trợ. Nên “một câu nhịn là chín câu lành” đối với người thân để giảm bớt lo nghĩ.

Đối với nam giới : Việc làm đột nhiên tăng áp lực và khó tìm cơ may để cải thiện. Đề phòng rủi ro xảy ra cho trẻ em trong nhà và cho bản thân trong mọi sinh hoạt. Tài chính tạm đủ, nhưng chớ nên vội mua sắm những đồ quý giá vì tình trạng hao thoát còn xảy ra tới cuối tháng. Chưa thể gỡ rối tơ lòng, tạm thời bình tĩnh chờ đợi cơ hội!

Đối với nữ giới : Tình cảm mặn mà hơn với đối tượng và bạn bè. Sự nghiệp có áp lực gây bận rộn và mệt mỏi nhưng có cơ may phù trợ nên vượt qua. Đề phòng hao thoát tiền bạc và khoan đầu tư khoản lớn và mua sắm quá mức. Tránh đỏ đen và chưa thể hùn vốn làm ăn.

Đối với nam giới : Có tin vui về kiện khang. Có thử thách trong việc học hay việc làm nên kiên nhẫn vì khó khăn chỉ là tạm thời vì sẽ có cơ may. Giao tế có thành tựu tốt nhưng vẫn nên chừng mực trong ngôn ngữ và càm xúc để tránh khẩu thiệt thị phi. Có món tiền bất ngờ nhưng có hao thoát ngoài dự toán.

Đối với nữ giới : Việc làm tạm êm xuôi nhưng vất vả và tốn thì giờ hơn trong khi thành quả lại không như ý. Nguồn tiền chính ổn định. Chưa có của hoạnh tài nên cần hạn chế đỏ đen và đầu tư nhiều may rủi. Có cơ hội gặp gỡ bạn bè hay đối tượng nhưng chưa hy vọng thắt chặt được mối giao thiệp cần thiết. Lái xe hay di chuyển, nhất là lúc ra ngoài nên thận trọng.

Đối với giới cao niên : Có tài lộc và tin vui. Đề phòng rủi ro khi di chuyển và giấy tờ phiền phức. Tình cảm có sắc thái mới nhưng chớ mải vui mà quên phòng giữ an khang.

Đối với nam giới : Công việc không ổn, mất nhiều thời gian và vất vả hơn trước trong khi thành tựu vẫn khi có khi không. Chưa thể tìm việc như ý nên giữ việc cũ và chờ thử thách khách quan giảm bớt. Tài chính tạm đủ nhưng cần tiết kiệm hơn nữa vì hao thoát còn kéo dài do vật giá leo thang. Chưa thể đi xa vì du lịch hay công việc mà nên tập trung chỉnh đốn việc trong nhà. Có tin vui về người thân như sức khỏe hay thành tựu.

Đối với nữ giới : Tài chính giảm hao tổn, chi tiêu dễ dàng hơn. Nhưng vẫn cần hạn chế mua sắm khoản chưa cần, cũng như giải trí quá mức hay đỏ đen. Có dịp cải thiện giao tế, hòa hợp với mọi người để chú ý tới việc thực hiện kế hoạch giữa năm. Lái xe hay di chuyển nhất là lúc ra ngoài nên thận trọng. Kết quả khám sức khỏe khiến bạn phải chú ý hơn tới việc phòng giữ an khang.

Đối với nữ giới : Nên nhẫn nhịn để trong ấm ngoài êm. Việc làm có thử thách, khó tìm cơ may tiến triển. Khó tránh có sự chèn ép hay cạnh tranh trong việc làm nhưng không nên thoái chí mà kiên tâm chịu thử thách tạm thời. Tiền bạc chưa ổn định kể cả hai nguồn chính và phụ. Phòng cuối tuần phải tiêu pha cho chỉnh trang, sửa chữa hay thuốc men hoặc trợ cấp…

Đối với nam giới : Tài chính không khá vì chi nhiều hơn thu, nhất là các khoản ngoài dự trù cho sửa chữa và bảo trì do tốn phí gia tăng. Việc làm có áp lực, thành quả ít, thêm lao tâm, lao lực. Gia đình có tin vui và bản thân được người quan tâm khuyến khích. Phòng rủi ro và bệnh hoạn.

Trong tuần đầu tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu gặp tháng xấu vận trình của người tuổi Thân có nhiều bế tắc về sự nghiệp và tài chính. Tuy nhiên, có tin vui trong gia đình hay từ bạn bè và có một kế hoạch quan trọng được người giúp đỡ hay cơ may xúc tiến.

Đối với nữ giới : Tạm hoãn các chuyến đi xa do việc làm hay du lịch mà nên tập trung vào việc củng cố nền tảng và giữ gìn sức khỏe. Tình cảm đổi mới, gia đạo đằm thắm và bè bạn vui vẻ nhưng hai nguồn tài chính, chính và phụ đều kém bình thường. Di chuyển hay làm việc nên thận trọng.

Trong tuần đầu tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu gặp tháng tốt vận trình của người tuổi Dậu tăng tiến không nhiều về tài chính nhưng sự nghiệp còn kém ổn định. Có tin mừng trong thân thích nhưng an khang bản thân cần theo dõi thường xuyên.

Đối với nữ giới : Tài chính hao thoát do tu sửa, bảo trì… trong khi nguồn thu giảm, vật giá leo thang. Việc làm có chút áp lực nhưng có quý nhân giúp đỡ. Tránh khẩu thiệt thị phi và nên tri túc và kiên nhẫn chứ đừng vội lo nhưng công việc ngoài tầm tay

Tuổi Hợi:

Trong tuần đầu tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu gặp tháng xấu vận trình của người tuổi Hợi chưa hy vọng thuận lợi như dự tính, ngoài ra tài chính cũng kém bình thường gây khó khăn trong chi tiêu. Đề phòng sức khỏe và rủi ro. Hy vọng thành công trong một thương lượng quan trọng về tình cảm.

Đối với nam giới: Cán cân tài chính thiếu thăng bằng so với tuần trước vì khoản chi tăng mà chưa có nguồn phụ, nợ thúc gấp hoặc nợ khó đòi. Cần tiết giảm các trò may rủi và thú mua sắm. Coi chừng nhức khớp hay đau răng. Công việc còn bấp bênh chưa có cơ may vì áp lực hoàn cảnh khách quan chưa giảm. Tình cảm hưng phấn, tâm hồn được thảnh thơi hơn nhờ được thông cảm và khuyến khích.

Đối với nữ giới: Tiền bạc nguồn thu giảm, chi tiêu tăng nên không tiết kiệm được. Nên hạn chế đam mê kể cả cờ bạc lẫn giải trí. Hoàn thành một dự án bỏ dở từ trước và giải tỏa được mối hiểu lầm với người thân. Sức khỏe có dấu hiệu suy thoái biểu hiện bằng đau nhức hay ho suyễn.

Đối với giới cao niên: Cần điều độ trong cuộc sống và sớm theo dõi sức khỏe. Có tin vui về thuế má hay thành công hoặc chuyện cưới xin, sinh nở của thân thích.