TỬ VI 2855

Tuần đầu tháng 5 âm lịch năm Tân Sửu, người tuổi Tý vì gặp tháng xấu nên cuối tuần ở tình trạng kém sáng sủa so với đầu tuần. Quý vị sẽ cảm nhận khó bình ổn về cả ba mặt tiền bạc, sự nghiệp và sức khỏe. Nên hạn chế các chất kích thích và các cuộc vui trong tuần.

Đối với nam giới : Sự nghiệp tiến triển chưa khả quan vì toan tính lớn khó thành, công việc bề bộn, thành tựu bình thường. Chưa có của hoạnh tài nên cần biết ngừng đúng lúc nếu tham dự đỏ đen hay chơi cổ phiếu. Có cơ may mắn về tình cảm nhưng có áp lực chọn lựa. Hoạt động hay di chuyển nên thận trọng.

Đối với nữ giới : Tài chính không được như tuần trước, chi tiêu tăng do vật giá leo thang, nhu cầu cũng tăng trong khi nguồn phụ chưa có. Cần có kế hoạch tiết kiệm và thích ứng. Tình cảm có áp lực nhưng cần tự kiềm chế tránh bi quan và nôn nóng khiến cảm xúc quá độ có hại cho sự nghiệp và giao tế. Chưa có cơ hội di chuyển như du lịch hay du ngoạn nhưng lại thừa thời gian “tề gia nội trợ.”

Tuần đầu tháng 5 âm lịch năm Tân Sửu người tuổi Tỵ vì gặp tháng xấu nên khó hy vọng có nhiều may mắn về tiền bạc và sự nghiệp. Tuy nhiên có tin vui về sức khỏe hay trong thân thích.

Đối với nữ giới : Cần quản trị tài chính chặt chẽ, tránh bị lợi dụng hoăc sơ ý mất mát. Có kẻ gièm pha, cạnh tranh bất chính. Giữ bình tĩnh và lạc quan dù bên ngoài có áp lực. Tình cảm có áp lực và nên phòng vô ý gây mâu thuẫn với người thân do ngôn ngữ bất cẩn hoặc cảm xúc quá độ.

Đối với nam giới : Nên hạn chế đam mê kể cả cờ bạc, tiêu pha lẫn tình ái và nên tự chế giữ trung hòa mọi mặt. Tiền bạc tạm bình thường nhưng không tiết kiệm được vì tốn kém do nhu cầu chi tiêu tăng và vật giá leo thang. Việc làm có biến động bất lợi nhưng lướt qua được nhờ một cơ may.

Tuổi Thân:

Tuần đầu tháng 5 âm lịch năm Tân Sửu người tuổi Thân vì gặp tháng tốt nên vận trình trong tình trạng tương đối êm xuôi. Tiền bạc và sự nghiệp bớt gây áp lực nhưng sức khỏe cần săn sóc kỹ hơn.

Đối với nam giới: Gia đạo đằm thắm và bè bạn vui vẻ. Sức khỏe cần ưu tiên. Hạn chế cuộc vui có tiệc tùng, bia rượu…và khi ra ngoài lại cần coi trọng giữ gìn an khang hơn nữa. Nguồn tài chính, chính và phụ đều không khả quan như ý nhưng so với tuần trước đã giảm áp lực chi tiêu. Sự nghiệp chuyển biến khó dự liệu. Nhưng có cơ may xuất hiện và nhờ khả năng bản thân nên sẽ vượt qua trở lực.

Đối với nữ giới: Gia đình sum họp, có tin vui về tình cảm nhưng đề phòng rủi ro sinh hoạt trong nhà hay khi ra ngoài. Di chuyển nên thận trọng. Có cuộc gặp gỡ lý thú trong tuần và được người quan tâm. Coi chừng mất đồ hay bể vỡ đồ đạc hoặc hư hỏng máy móc hay nhà cửa.

Đối với giới cao niên: Có cơ hội trao đổi thư từ, thăm hỏi với thân thích. Cần thư giãn và lạc quan. Có cơ hội gia đình sum họp tạo nguồn vui tinh thần. Nên bảo trọng sức khỏe.