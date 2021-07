Trung quốc sẽ chẳng bao giờ trở thành cường quốc đứng đầu thế giới!

Đài BNN Bloomberg mới đây có một bài nhận định về tham vọng của Trung quốc muốn trở thành quốc gia hàng đầu thế giới, qua mặt Hoa Kỳ?

Trong những ngày qua vào đầu tháng 7, Trung quốc đã ăn mừng kỷ niệm 100 năm thành lập đảng cộng sản Trung quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố là Trung quốc đang trên đà trở thành một quốc gia vĩ đại và sẽ không có gì ngăn cản được bước tiến này.

Trong thời đại dịch, Trung quốc đã dùng bàn tay sắt nhanh chóng ngăn chặn được sự lan tràn của đại dịch, trong khi Hoa Kỳ dưới thời cựu tổng thống Trump đã không coi trọng sự nguy hiểm của đại dịch, không chịu đưa ra nhanh chóng những biện pháp phòng ngừa, khiến Hoa Kỳ vẫn phải lao đao chống đỡ, trong khi Trung quốc đã lợi dụng thời cơ này, sản xuất hàng hóa và tung ra thị trường kiếm lợi.

Theo nhận định của tổ chức the Bloomberg Economics thì nếu các chương trình phát triển kinh tế của tổng thống Biden không được sự đồng ý của các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa, và không được thông qua, thì Trung quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2031?

Nhưng những tiên đoán này không bảo đảm vì chương trình cải tổ của Trung quốc đã không tiến triển như ý muốn của Tập Cận Bình, các hàng rào thuế quan cũng làm giảm bớt số lượng hàng hóa mà Trung quốc muốn xuất cảnh sang nước ngoài.

Nhận định của các nhà chuyên môn cho là Trung quốc có thể theo vết xe đổ của Nhật vào hơn 3 thập kỷ trước: Nhật cũng muốn qua mặt Hoa Kỳ nhưng chương trình cải tổ của Nhật không thành công, bị thế giới cô lập và những khủng hoảng tài chánh sẽ chận bước tiến của Trung quốc.

Ngoài ra những dữ liệu về việc phát triển kinh tế mà Trung quốc công bố, có thể không chính xác, không trung thực với sự phát triển kinh tế thực sự của xứ này.

Muốn phát triển kinh tế phải có nhân công, với chính sách chỉ cho sinh 1 con trước đây, dân số Trung quốc đã già cỗi và không có những người trẻ tiếp tục phát triển nền kinh tế.

Muốn phát triển kinh tế cần có tiền đầu tư vào các hệ thống hạ tầng, vào đường xe lửa, vào các máy móc cũng như hệ thống viễn thông 5G, và dường như những nguồn đầu tư vào kinh tế của Trung quốc đã cạn kiệt và thế giới bên ngoài đang tẩy chay vì chính sách lấn áp người khác của giới lãnh đạo xứ này.

Với số nhân công và tài chánh sút giảm, thì sản lượng nội địa của Trung quốc sẽ không thể gia tăng.

Muốn phát triển kinh tế Trung quốc cần sự hợp tác, hỗ trợ của các quốc gia khác.

Những ai muốn làm đồng minh với một quốc gia tìm cách lấn át người khác, tìm cách ăn cắp kỹ thuật của các quốc gia khác, là một quốc gia độc tài, không tôn trọng nhân quyền như những chuyện đã xảy ra ở Tân Cương, Hồng Kông..

Việc phát triển con đường Tơ Lụa của Trung quốc cũng đang gặp những khó khăn khi các quốc gia Âu Châu từ chối hợp tác, Ấn Độ cấm không cho xuất cảng những kỹ thuật cao kỹ sang Trung quốc.

Thất bại trong việc cải cách nội địa cộng thêm với việc bị thế giới cô lập, Trung quốc có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chánh như từng xảy ra vào năm 2008?

Một quốc gia độc tài đảng trị, nơi mà người dân không có tự do về mọi lãnh vực sẽ không thể qua mặt được những quốc gia khác nơi mà người dân có tự do kinh doanh, tự do làm giầu