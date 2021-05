Trung Quốc làm bản sao tàu Titanic thu hút du khách

Chiếc tàu Titanic sẽ được ‹tái sinh› sau hơn một thế kỷ với một phiên bản khác tại công viên giải trí ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, sau 6 năm lắp ráp với chi phí 153,5 triệu Mỹ kim.

Nhà đầu tư Su Shaojun cho biết ông tài trợ thực hiện bản sao tàu Titanic vì muốn lưu giữ những ký ức về con tàu này.

Ông Shaojun được gợi cảm hứng từ con tàu huyền thoại, rất nổi tiếng trong cuốn phim cùng tên ra mắt năm 1997.

Phim Titanic từng đạt doanh thu cao nhất thế giới, mang về vô số giải thưởng và cũng rất nổi tiếng ở Trung Quốc.

Tàu Titanic nguyên bản từng được chủ sở hữu tự hào tuyên bố là “không thể chìm”, nhưng rồi nó đã va phải một tảng băng trôi và nằm lại mãi mãi dưới đáy Đại Tây Dương năm 1912.

Ông Shaojun nói: “Tôi hi vọng con tàu này sẽ còn lại trong 100 hoặc 200 năm nữa. Chúng tôi đang xây dựng một khu bảo tàng cho tàu Titanic”.

Theo AFP, phải mất 6 năm – lâu hơn thời gian đóng Titanic thật – cùng với 23.000 tấn thép, hơn 100 công nhân và chi phí 153,5 triệu Mỹ kim để hoàn thành bản sao của Titanic.

Mọi thứ từ phòng ăn đến cabin hay tay nắm cửa đều rất sang trọng, mang phong cách của con tàu gốc.

Con tàu đang nằm tại công viên giải trí tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ngoài ra, công viên này còn có bản sao của cảng Southampton, nơi nhân vật Jack trong phim Titanic vui mừng khi giành được tấm vé lên tàu.

Xe buýt thăm công viên cũng bật bài hát ‘My Heart Will Go On’ do danh ca Céline Dion trình bày. Đây là bài hát chính trong phim Titanic, và là một trong những bài hát gắn liền với tên tuổi của Céline Dion.

Du khách sẽ phải chi khoảng 150 Mỹ kim cho một đêm trên phiên bản sao chép Titanic. Tàu được trang bị động cơ hơi nước, khiến du khách có cảm giác nó đang thực sự chạy trên biển.

Nhưng ngay trước khi mở cửa, phiên bản tàu Titanic này đã vấp phải nhiều tranh cãi.

Nhiều cư dân mạng cho rằng liệu con tàu có thể thu hút du khách hay không khi chính nó gắn liền với thảm họa khiến 1.500 người thiệt mạng.

Cũng có người lo ngại bản sao tàu Titanic sẽ chịu chung số phận với bản sao hàng không mẫu hạm USS Enterprise của Mỹ. Bản sao con tàu ra đời năm 2008, tốn kém 18 triệu Mỹ kim và bị bỏ hoang ngay sau khi khai trương.

Nhưng ông Shaojun kỳ vọng có khoảng 5 triệu du khách tới thăm con tàu Titanic do ông đầu tư.