Trị da khô vùng mắt

Vùng da quanh mắt rất mỏng manh. Nếu không được chăm sóc thích hợp sẽ dễ bị khô.

Nhiều yếu tố có thể là nguyên nhân dẫn đến khô da quanh mắt, đặc biệt là trên mí mắt. Da xung quanh mắt có thể bị khô, ngứa và bong tróc do:

– Điều kiện thời tiết (độ ẩm thấp và thời tiết khô, nắng nóng, đặc biệt là khi thay đổi theo mùa).

– Tắm nước nóng nhiều.

– Lão hóa.

– Không tẩy trang đúng cách.

– Lau khô mặt bằng khăn.

– Hóa chất khắc nghiệt (có trong xà phòng, sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm).

Tuy nhiên, các yếu tố sức khỏe tiềm ẩn khác cũng có thể gây khô quanh mắt và làm cho da ngứa và bong tróc. Bao gồm như:

Viêm da tiếp xúc

Điều này xảy ra khi da của bạn tiếp xúc với chất gây kích ứng trong các sản phẩm chăm sóc da hoặc mắt của. Kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, sửa rửa mặt, mascara và các sản phẩm tạo kiểu tóc – bất cứ thứ gì cũng có thể gây kích ứng da. Tránh các sản phẩm gây kích ứng da có thể giúp điều trị bệnh viêm da.

Viêm da dị ứng

Tình trạng này là khi da xuất hiện mẩn đỏ, ngứa và đóng vảy. Đây là một tình trạng mãn tính và có thể do hệ thống miễn dịch của bạn gây ra, do môi trường hoặc có thể do di truyền.

Bệnh vẩy nến ở mặt

Bệnh vẩy nến làm cho mí mắt của bạn trở nên có vảy (vảy thường bao phủ lông mi) và vùng mắt dưới trở nên khô và đóng vảy.

Nếu vùng da quanh mắt bị khô là do sơ ý hoặc bất kỳ lý do nào khác, bạn có thể cải thiện bằng các phương pháp tự nhiên từ nhiều nguyên liệu trong gian bếp.

1. Gel nha đam

Nha đam (alove vera) cấp nước và dưỡng ẩm cho làn da. Nó cũng thúc đẩy sản xuất collagen bằng cách kích thích các nguyên bào sợi, do đó ngăn ngừa nếp nhăn. Điều này đặc biệt có lợi cho việc điều trị da khô quanh mắt.

Cách thực hiện:

– Gọt vỏ 1 lá nha đam, lấy phần gel giã nát hoặc xay nhuyễn.

– Xoa bóp gel nha đam quanh mắt, tập trung vào những phần bị khô. Để qua đêm.

– Rửa sạch vào sáng hôm sau. Thực hiện mỗi đêm.

2. Dầu hạnh nhân

Dầu hạnh nhân là một chất làm mềm tuyệt vời có thể chữa lành da khô. Nó cũng có lợi trong việc kiểm soát bệnh chàm và bệnh vẩy nến.

Cách thực hiện:

– Nhẹ nhàng xoa bóp ít dầu hạnh nhân lên vùng da quanh mắt.

– Để qua đêm rồi rửa sạch vào sáng hôm sau.

– Lặp lại biện pháp khắc phục này mỗi đêm.

3. Dầu vitamin E

Vitamin E là một chất chống oxy hóa tuyệt vời. Nó tăng cường sản xuất collagen, có tác dụng chống lão hóa và giảm quầng thâm. Dầu vitamin E cũng giữ cho vùng da quanh mắt trẻ trung và khỏe mạnh.

Cách thực hiện:

– Xoa bóp dầu quanh vùng da mắt.

– Để qua đêm. Thực hiện mỗi đêm.

4. Trà xanh

Trà xanh có công dụng tái tạo và trẻ hóa làn da. Đắp túi lọc trà xanh lên da còn có thể giúp ngăn ngừa bọng mắt và khô vùng mắt.

Cách thực hiện:

– Ngâm 2 túi trà trong nước nóng trong vài phút.

– Lấy chúng ra và để nguội. Sau đó đặt lên trên mí mắt.

– Để túi trà trong 15-20 phút (hoặc lâu hơn).

– Lấy ra và dội nước mát lên mắt. Thực hiện mỗi ngày 1 lần, tốt nhất là trước khi đi ngủ.

5. Quả bơ

Dầu bơ rất tốt cho làn da khô và hư tổn, có tác dụng giúp giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn quanh mắt. Bã bơ còn cho thấy đặc tính chữa lành vết thương nhanh.

Bạn cần một vài giọt dầu bơ hoặc 1 muỗng trái bơ nghiền.

Cách thực hiện:

– Nếu dùng dầu bơ, hãy xoa bóp nhẹ nhàng vùng da quanh mắt với dầu. Để qua đêm và rửa sạch vào sáng hôm sau.

– Nếu sử dụng bơ nghiền, hãy bơ quanh mắt. Để trong 15-20 phút.

– Rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện mỗi ngày 1 lần trước khi đi ngủ.

6. Mật ong

Mật ong là một chất làm mềm và giữ ẩm tuyệt vời giúp giữ cho làn da khỏe mạnh bằng cách ngăn ngừa mất nước.

Cách thực hiện:

– Thoa 1 lớp mật ong thật mỏng lên vùng da quanh mắt.

– Để khô trong 15-20 phút. Rửa sạch bằng nước ấm.

– Sau đó thoa kem dưỡng ẩm cho mắt. Thực hiện thói quen này mỗi đêm.

7. Sữa

Sữa chứa axit lactic có thể giúp cải thiện kết cấu da và làm cho da mịn màng.

Cách thực hiện:

– Nhúng miếng bông vào sữa tươi và đặt lên trên mắt.

– Để trong 20 phút.

– Rửa sạch bằng nước lạnh. Thực hiện mỗi ngày.

8. Dầu ô liu

Dầu ô liu có tác dụng chống viêm da, giảm tổn thương oxy hóa, chữa lành làn da và thúc tái tạo da.

Cách thực hiện:

– Nhẹ nhàng xoa bóp dầu ô liu đã được để lạnh ở vùng xung quanh mắt. Để qua đêm.

– Rửa sạch bằng nước mát vào sáng hôm sau. Thực hiện mỗi đêm.

Thu Vân (theo Stylecraze)