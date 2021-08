Trạm trưởng kiểm lâm cho lâm tặc phá rừng

Được phân công truy quét lâm tặc, nhưng trạm trưởng đã nhận hối lộ để cho lâm tặc vào tàn phá rừng, lấy hàng chục mét khối gỗ căm xe.

Trạm trưởng kiểm lâm nhận hối lộ

Tòa án huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố và bắt giam ông Hoàng Công Ý (SN 1974, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 3, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô) để điều tra về tội nhận hối lộ.

Đồng thời, khởi tố ông Lê Mô Y Cum ((tên thường gọi Ma Khanh, SN 1984, trú tại xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, Phú Yên) về tội đưa hối lộ. Trước đó, ông Y Cum cũng đã bị khởi tố về việc vi phạm khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Trong 2 ngày 15-9-2020 và 19-11-2020, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (BTTN Ea Sô) tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, ban hành 2 quyết định về việc phối hợp tuần tra, truy quét người phá rừng tại các tiểu khu 623, 630 và vùng giáp ranh giữa Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô với huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Ông Hoàng Công Ý, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 3 được phân công làm Tổ trưởng, chịu trách nhiệm tuần tra, truy quét các cá nhân, tổ chức xâm hại đến rừng tại các khu vực trên..

Trong hai đợt truy quét ở khu vực được giao, chẳng những không làm tròn nhiệm vụ, ông Ý đã thỏa thuận cho nhóm ông Lê Mô Y Cum vào tiểu khu 618, 622 KBTTN Ea Sô khai thác gỗ để nhận 35 triệu đồng. Do đó, nhóm ông Y Cum đã nhiều lần vào khu vực trên khai thác hàng chục khối gỗ căm xe đưa đi tiêu thụ.

Huyện Ea Kar đã khởi tố tổng cộng 37 bị can.

Khu bảo tồn thiên nhiên: lâm tặc trà trộn để khai thác rừng

Tại khu vực giáp ranh giữa Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) với huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai), tình trạng đốn rừng diễn ra phức tạp,

Khu vực bị xâm hại trải rộng trên toàn bộ vùng rừng giáp ranh với huyện Krông Pa, các loài cây gỗ bị khai thác trái phép gồm: căm xe, bằng lăng, gáo vàng, ké, sao… và cả những loài nguy cấp, quý hiếm.

Theo đó, vi phạm chủ yếu là người dân tộc thiểu số sống tại xã Krông Năng và xã Ia Hdreh (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai). Họ thường tập trung thành 7-8 nhóm, mỗi nhóm có khoảng 5-10 người.

Các nhóm lâm tặc lợi dụng việc Công ty MDF Vinafor Gia Lai khai thác rừng trồng, trà trộn với nhân công khai thác rừng, dựng lán trại tại khu vực rừng giáp ranh với Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô rồi từ đó xâm nhập để khai thác gỗ.

Sau đó họ dùng xe máy để vận chuyển, tập trung tại khu vực rừng trồng của Công ty MDF Vinafor Gia Lai và được các đầu nậu mua, chở bằng ô tô để đi nơi khác tiêu thụ.

Tại khu vực rừng giáp ranh này, phá rừng diễn ra với quy mô lớn. Gỗ rừng bị lâm tặc xẻ hộp ngang nhiên tập trung cạnh các đường có vết bánh xe máy cày. Lần theo những con đường nhỏ vào rừng đều phát hiện những cây bị cưa xẻ tập trung ven đường chờ chở đi.

Thời gian qua, Khu BTTN Ea Sô trở thành điểm nóng về phá rừng. Nhiều vụ phá rừng quy mô lớn được báo chí phản ánh song ít vụ nào tìm được thủ phạm!!

Xây chợ đầu mối chào mừng xã nông thôn mới rồi… bỏ hoang

Chợ đầu mối Gia Tiến (thuộc xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), rộng khoảng 3.000 m2, được xây dựng năm 2015 tốn hơn 10 tỉ đồng. Chủ đầu tư là huyện Gia Viễn. Năm 2016, chợ xây dựng xong đúng lúc xã Gia Tiến đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Thế nhưng, điều khiến người dân địa phương bất bình là kể từ ngày hoàn thành, chợ chẳng hoạt động ngày nào mà cứ «đắp chiếu» suốt 5 năm qua.

Trong thực tế, chợ đầu mối này mọc lên giữa cánh đồng, ngay sát con đường Bái Đính – Ba Sao đang xây dựng. Chợ Gia Tiến quy mô lớn, có đầy đủ hệ thống ki-ốt, ban quản lý chợ, lều chợ, hệ thống phòng cháy chữa cháy; và nhà điều hành có lắp cả máy lạnh…

Tuy nhiên, do để hoang nhiều năm, chợ đã bắt đầu hư hỏng, nhiều thiết bị và công trình đã có dấu hiệu hoen gỉ, trong khuôn viên chợ cỏ mọc um tùm. Chợ có 2 cửa, tuy nhiên tất cả đều “cửa đóng then cài”.

Nhiều người dân địa phương tỏ ra xót xa khi nhắc tới công trình này. “Chợ xây hoàn thành đã 5 năm qua, thế nhưng chưa có ngày nào chợ mở cửa và chưa hề có hoạt động buôn bán gì cả. Nhìn một công trình bề thế, để không thế này chúng tôi cũng thấy xót xa”- một người dân thôn Hán Nam (xã Gia Tiến) chia sẻ.

Đáng nói, trong khi chợ mới khang trang bỏ hoang, thì người dân xã Gia Tiến lâu nay lại thường mua bán ở chợ Đê, công trình sau hàng chục năm hoạt động đã xuống cấp, nằm dưới mặt đường, vi phạm hành lang an toàn đê sông Hoàng Long.

Ông Đỗ Hồng Quang ở thôn Xuân Lai, xã Gia Tiến cho biết: “Khi mới xây chợ đầu mối, người dân chúng tôi rất vui vì hy vọng việc tiêu thụ nông sản được thuận tiện hơn. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà đã 5 năm chợ vẫn bỏ không. Do lâu ngày không hoạt động nên hiện nay chợ đã có dấu hiệu xuống cấp, rất phí phạm”. Đúng như những gì ông Quang khẳng định, chợ đầu mối xã Gia Tiến có hai cổng chính nhưng đều trong tình trạng cửa đóng, then cài. Nhiều cột bắt đầu hoen gỉ, một số ô cửa kính bị vỡ, trong khuôn viên chợ cỏ dại mọc um tùm…

Trái ngược với cảnh hoang phế ở khu chợ đầu mối xã Gia Tiến, hiện người dân lại đang buôn bán tấp nập tại chợ Đê thuộc thôn Hán Nam. Sau nhiều năm hoạt động, chợ Đê đã xuống cấp. Bên cạnh đó, do chợ nằm dưới mặt đường đê nên dễ gây tai nạn giao thông. Bà Trần Thị Thu, một người dân ở xã Gia Tiến cho biết: “Chợ mới xây đẹp là thế nhưng chưa một lần mở cửa, trong khi đó, chợ Đê nằm dưới triền đê, nhỏ và hẹp vẫn đang buôn bán”.

Ông Đỗ Hữu Thanh, Chủ tịch xã Gia Tiến, cho biết: “Chợ được xây để mua bán nông sản cho 4 xã thuộc huyện Gia Viễn. Khi xây dựng nông thôn mới, xã được cấp trên cho xây khu chợ đầu mối để tiêu thụ nông sản của địa phương. Tuy nhiên sau khi chợ hoàn thành, do hạ tầng giao thông phát triển, xe cộ đi lại các nơi thuận lợi… có thể đến tận ruộng của người dân để thu mua, trong khi nông sản của bà con mấy năm nay sản xuất cũng giảm. Điều này khiến khu chợ vẫn chưa thể hoạt động (?).

Ông Thanh cho biết đang đề nghị cấp trên cho chuyển chợ đầu mối thành chợ thường. Nếu được chấp thuận thì sẽ bỏ khu chợ Đê cũ, đưa bà con sang khu chợ mới để buôn bán. Chủ trương là thế, tuy nhiên điều khó là người dân do đã quen với chợ cũ nên chưa muốn chuyển về chợ mới..

Không biết ai vẽ ra cái chợ này rồi bây giờ không giải quyết được?

Những đoàn “xe vua”

Xe ben chạy thành từng đoàn phóng nhanh, vượt đèn đỏ, lưu thông giờ cấm ở Biên Hòa, (tỉnh Ðồng Nai) diễn ra thời gian dài nhưng không được giải quyết triệt để

Ông Bùi Văn Ðịnh (SN 1964) kể 7 năm trước, ông cất căn nhà cấp 4 trên đường Nam Cao. Hằng ngày, vợ ông mở quán bán nước tại khoảnh sân nhỏ, mỗi tháng kiếm được 3 triệu đồng trang trải cuộc sống gia đình. Bán được vài năm thì quán nhỏ phải ngưng hẳn vì đoàn xe ben chở đá từ mỏ cụm mỏ đá Tân Cang chạy rầm rập ngày đêm, bụi bặm khiến khách phải «bỏ chạy».

Lộ rõ những hung thần

Tuy nhiên, việc buôn bán ế ẩm phải dẹp quán không thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi của ông và người dân nơi đây khi chứng kiến những đoàn xe ben phóng nhanh vượt ẩu, vượt luôn cả đèn đỏ.

Tìm hiểu thực hư lời ông Ðịnh nói, chiều, chúng tôi dừng xe ở ngã ba Quốc lộ 51 giao với đường chuyên dụng mỏ đá Tân Cang, dù đang là đèn xanh cho xe máy đi nhưng các xe ben vẫn cố tình vượt đèn đỏ để vào đường chuyên dụng buộc chúng tôi và người dân phải dừng lại. Trước đó, hàng loạt xe ben vượt đèn đỏ. hàng loạt xe tài xế cố tình dùng bùn đất che kín BKS. Khi các xe ben trên đua nhau vượt đèn đỏ cũng là lúc hàng loạt xe đang chạy trên Quốc lộ 51 phải thắng gấp, gây kẹt xe kéo dài.

Anh Thái, một tài xế 10 năm chuyên chở hàng qua lại đoạn đường trên, bực tức cho hay Quốc lộ 51 đoạn thuộc phường Phước Tân kẹt xe như cơm bữa. Nguyên nhân là do phần lớn đoàn xe ben đua nhau vượt đèn đỏ làm loạn. “Chúng tôi tuân thủ nhưng các xe ben kia đèn đỏ mà cứ bất chấp đi như vậy thì làm sao chúng tôi dám đi khi đèn xanh, nếu đi cũng phải di chuyển chậm vì sợ gặp họa với đoàn xe chạy bạt mạng trên. Mỗi ngày qua Quốc lộ 51 là nỗi sợ hãi, ám ảnh của tôi và rất nhiều anh em tài xế khác vì kẹt xe như cơm bữa, hàng hóa phải giao chậm. Khổ lắm nhưng không biết kêu ai để giải quyết” – anh Thái ngao ngán.

Trong khi đó, tại đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Hóa An, TP Biên Hòa dù cấm xe tải trọng 5 tấn lưu thông từ 16 giờ tới 22 giờ nhưng ghi nhận từ 16 giờ 17 phút đến 17 giờ 19 phút ngày 30-6, chúng tôi chứng kiến các xe ben vẫn lưu thông, đặc biệt các xe này phóng bạt mạng, đua nhau lấn làn để vượt mặt xe khác. “Giả sử họ được chạy giờ cấm thì cũng đã vi phạm tốc độ khi phóng quá nhanh giữa thành phố” – anh Tình, một cư dân trên đường Bùi Hữu Nghĩa, nói.

Tương tự, tại đường Huỳnh Văn Nghệ (phường Bửu Long, TP Biên Hòa), cấm xe tải trên 2 tấn lưu thông trong giờ từ 11 giờ đến 13 giờ hằng ngày. Thế nhưng, từ 12 giờ 30 phút đến 12 giờ 53 phút ngày 2-7, chúng tôi chứng kiến có đến 16 xe ben, xe tải lưu thông.

Bất khả xâm phạm (!?)

Theo các gia đình ở đường Huỳnh Văn Nghệ, các xe ben, xe tải chạy vào giờ cấm trên đường này đã diễn ra nhiều tháng, chứ không phải ngày một ngày hai nhưng không hiểu vì sao không xe nào bị xử?

Trở lại chuyện của ông Ðịnh, theo ông, từ khi quán nghỉ bán, gia đình ông đối diện nhiều khó khăn. “Chúng tôi bất lực, nắng thì bụi mù mịt, mưa thì sình lầy, nhà cửa lúc nào cũng phủ một lớp bụi dày. Cả trăm chiếc xe ben đua nhau chạy bạt mạng, cứ mỗi phút 1 chuyến thì sao mà sống nổi” – ông Ðịnh than thở.

Ông Ðịnh cho hay để giải quyết thực trạng trên, Biên Hòa đã họp với các ngành chức năng, và các doanh nghiệp vận tải khác để thống nhất về giờ chạy xe tải trên đường Nam Cao hằng ngày. Ðơn vị thi công cam kết sửa chữa mặt đường hư hỏng trên đường Nam Cao giao với Quốc lộ 51, chạy dưới tốc độ 30 km/giờ, thường xuyên tưới nước mặt đường… Thế nhưng, mọi cam kết cũng bằng thừa, bằng chứng là các tài xế xe ben vẫn bất chấp, chạy ầm ầm cả đêm.

Quá bực tức trước việc xe ben làm loạn, ông Ðịnh và nhiều người dân đành phải kéo barie chắn ngang con đường vào mỗi tối những ngày gần đây. “Tuy nhiên, khi chúng tôi về nhà thì các tài xế lại dỡ barie để chạy qua. Chúng tôi có báo cho phường nhưng rồi cũng chỉ giải quyết được ngay lúc đó” – ông Ðịnh nói với vẻ bất lực.

Trong khi đó, ông T. (xin giấu tên, gần nhà ông Ðịnh) thì cảnh báo “các anh có viết báo thì cứ viết nhưng tôi khuyên đừng động với các đoàn xe này, kẻo gặp điều không hay”. “Bao năm nay, dân kêu khắp nơi, từ phường tới TP rồi tỉnh nhưng cũng chẳng ăn thua. Chúng tôi bất lực, chống không nổi chúng. Các anh viết rồi cũng chẳng thay đổi được gì đâu” – người đàn ông 40 tuổi chán chường than thở. Theo ông T., mấy hôm trước, ông cùng người dân dựng barie vào ban đêm thì bị một tài xế xe ben xuống hăm dọa, đòi “xử” nếu không dỡ.

Nhiều giải pháp nhưng… vẫn vậy!

Phó Ban Chuyên trách Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Ðồng Nai, ông Não Thiên Anh Minh thừa nhận nút giao Quốc lộ 51 và đường chuyên dụng mỏ đá Tân Cang rất phức tạp về ATGT như kẹt xe, xe chở quá tải trọng cho phép, phóng nhanh vượt ẩu… “Ban ATGT tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp. Thế nhưng, thực tế tình hình chưa chuyển biến nhiều, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn” – ông Minh tiếp tục thừa nhận.

Ông Minh nói mỗi ngày, khi quan sát trên hệ thống camera thấy kẹt xe, Ban ATGT đều gọi cho Trạm CSGT Quốc lộ 51 giúp điều tiết nhưng khi CSGT rút đi, tình trạng lại tái diễn..

Trong khi đó, ông Nguyễn Phan Trong – Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải – nhấn mạnh để “trị” xe ben tung hoành trên Quốc lộ 51, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với CSGT thành lập chốt ở khu vực đường quanh các mỏ đá.

Thời đại nào rồi mà còn cho CSGT ra đường chốt chặn? Cứ 1 km lắp 1 camera xe nào chạy giờ cấm, quá tốc độ, trích xuất Camera gửi giấy phạt, giam bằng tài xế, nếu tái phạm phạt luôn cả chủ phương tiện. Do mình có làm hay không thôi.

Trước câu hỏi đâu là nguyên nhân và giải pháp để chấn chỉnh tình trạng xe ben lộng hành ở Biên Hòa, ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ tịch TP Biên Hòa, hứa sẽ trả lời sau khi kiểm tra lại tin tức báo phản ánh, đặt câu hỏi. Thật ra kiểm tra đâu có gì khó chỉ nói các bộ phận liên quan cung cấp user và password của hệ thống camera giao thông là biết ai chạy ẩu ai chạy đúng chứ đâu cần phải chờ báo cáo từ cấp dưới

Trong khi đó, Trạm CSGT Quốc lộ 51 Phòng CSGT Công an tỉnh Ðồng Nai nói không có thẩm quyền trả lời, liên hệ Công an tỉnh để được giải đáp. Chúng tôi gọi điện nhiều lần, nhắn tin cho lãnh đạo Công an tỉnh Ðồng Nai nhưng cũng không nhận được phản hồi!

San Hà (tổng hợp)