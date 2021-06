TPHCM trục xuất 13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Công an TPHCM hôm 14/6 cho biết vừa trục xuất 13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép với mục đích tìm việc làm tại TPHCM hoặc chờ để sang lao động tại Campuchia.

Truyền thông Nhà nước loan tin cùng ngày cho biết đây là đợt trục xuất người nước ngoài nhập cảnh trái phép lần thứ ba trong năm 2021 do Công an TPHCM thực hiện. Tuy nhiên tin không nói rõ 13 người là công dân nước nào.

Tin cho hay 13 người nước ngoài bị trục xuất đã được kiểm tra y tế và đưa đi cách ly tại huyện Nhà Bè trước tình hình dịch COVID-19 bị nhận định đang diễn biến phức tạp trong nước.

Trong diễn biến liên quan, Ban Thường trực Hội Khmer – Việt Nam tại Campuchia vừa có khuyến nghị hạn chế về Việt Nam đối với người Việt Nam ở Campuchia vì ảnh hưởng dịch COVID-19.

Thông báo của Ban Thường trực Hội Khmer – Việt Nam tại Campuchia nêu rõ các bà con người Việt tại sáu quận của thủ đô Phnom Penh gồm Prek Pnau, Meanchey, Chbar Ampov, Russey Keo, Daun Penh và Chroy Changva “hãy ở yên tại chỗ, không di chuyển ghe, bè về Việt Nam trong lúc này.”

Tính đến ngày 12/6 vừa qua, gần 1.000 gia đình gốc Việt cư trú trên sông Tonle đã tháo dỡ nhà cửa để chờ tái định cư theo yêu cầu của chính quyền sở tại.

Tỉnh Đồng Tháp hiện đang có năm khu cách ly tập trung với số lượng tối đa khoảng 1.000 người. Tuy nhiên, số lượng kiều bào ở Campuchia về nước ước tính tới 10.000 người.