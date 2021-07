Tổng thống Nam Hàn bổ nhiệm nhóm BTS làm đặc phái viên ngoại giao công chúng

Tổng thống Nam Hàn Moon Jae In tuần qua đã bổ nhiệm nhóm nhạc BTS của nước này làm đặc phái viên về ngoại giao công chúng của ông.

Bà Park Kyung Mee, phát ngôn nhân Phủ tổng thống Nam Hàn, cho biết với tư cách là “đặc phái viên tổng thống cho các thế hệ tương lai và văn hóa”, các thành viên của nhóm BTS dự trù tham dự nhiều hội nghị quốc tế lớn, trong đó có kỳ họp lần thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra vào tháng 9 tới.

Theo bà Park, nhóm BTS sẽ khích lệ tinh thần và truyền đi thông điệp về hy vọng đến người trẻ khắp thế giới. Họ cũng sẽ tham gia nhiều hoạt động khác liên quan các vấn đề môi trường, đói nghèo, bất bình đẳng và tôn trọng sự đa dạng.

Tháng 12/2018 (thời điểm đại dịch Covid-19 chưa hoành hành khắp thế giới), Viện nghiên cứu Hyundai (HRI) của Nam Hàn cho biết giá trị kinh tế hàng năm mà nhóm nhạc BTS mang lại cho nước này ước tính vào khoảng 4.000 tỉ won (3,54 tỉ Mỹ kim).

Nếu so với mức doanh thu trung bình hàng năm 160 tỉ won của các công ty cỡ trung tại Nam Hàn, giá trị kinh tế mà nhóm nhạc 7 thành viên của công ty Big Hit Entertainment mang lại tương đương doanh thu của 26 công ty như thế gộp lại.

BTS là một trong những nhóm nhạc K-pop nổi tiếng nhất thế giới thời gian qua. Tổng thống Nam Hàn Moon Jae In từng chúc mừng BTS khi ca khúc “Dynamite” của nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào tháng 8/2020. Ông khen ngợi BTS đã viết nên “một chương mới trong lịch sử K-pop”.