Tỉnh bang Quebec có ít người lây nhiễm nhất so với các tỉnh bang Ontario, British Columbia, Alberta và Saskatchean.

Montreal: Trong làn sóng đại dịch thứ ba đang hoành hoành ở Canada, thì dường như tỉnh bang Quebec là nơi không hứng chịu những hậu quả nặng nề so với các tỉnh bang khác như tỉnh bang Ontario, British Columbia, Alberta và Saskatchewan.

Cũng nói thêm ở đây trong khi các tỉnh bang miền tây và miền trung ương Canada đang phải đối phó với làn sóng đại dịch thứ 3 thì ở các tỉnh bang miền Đại Tây Dương bao gồm các tỉnh bang Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island và Newfoundland thì tình hình đã tạm yên ổn; cư dân trong các tỉnh bang này có thể qua lại, du lịch, mua bán trong phạm vi 4 tỉnh bang này.

Trong hôm thứ năm ngày 15 tháng 4, số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario lên đến trên 4,300 người và các chuyên gia y tế cũng lên tiếng báo động là nếu các giới hạn được chính quyền tỉnh bang đề ra nhưng không được cư dân tuân theo, thì con số người bị nhiễm covid có thể lên đến 18 ngàn người trong 1 ngày trong tháng 5 sắp đến?

Trong khi số người lây nhiễm ở tỉnh bang Quebec không tăng nhiều trong những ngày qua, so với tỉnh bang Ontario.

Theo nhận định của các chuyên gia y tế thì những lý do giúp cho số người lây nhiễm ở tỉnh bang Quebec thấp là vì chính quyền tỉnh bang này đã đưa ra những biện pháp giới hạn sớm hơn cũng như chương trình chủng ngừa cho cư dân được súc tiến nhanh chóng hơn.

Hai tỉnh bang Ontario và Alberta đã nới lỏng những giới hạn quá sớm vào tháng 2, mà theo các chuyên gia y tế, nếu hai tỉnh bang này duy trì lệnh phong tỏa lần thứ nhì lâu hơn, thì có thể số người bị nhiễm covid ở hai tỉnh bang này trong làn sóng đại dịch thứ ba không quá cao như hiện nay?