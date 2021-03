Tỉnh bang kỷ niệm các nhà vô địch chống phân biệt chủng tộc của BC

Hơn 70 người và tổ chức đã được công nhận vì những nỗ lực của họ trong việc giải quyết vấn đề phân biệt đối xử và thúc đẩy sự đa dạng tại Giải thưởng Đa văn hóa và Chống Phân biệt chủng tộc BC (B.C. Multiculturalism and Anti-Racism Awards) năm nay.

Thủ hiến John Horgan nói: “Chính phủ của chúng tôi sát cánh cùng nhiều người dân British Columbia, những người đang chiến đấu chống lại sự phân biệt chủng tộc và làm cho tỉnh bang của chúng ta trở nên thân thiện và hòa nhập hơn cho tất cả mọi người. Cùng nhau, chúng ta đoàn kết chống lại phân biệt chủng tộc và cam kết thực hiện công việc phải làm để xóa bỏ sự phân biệt đối xử có hệ thống vẫn còn là một thực tế tồn tại đối với quá nhiều người ở BC”

Giải thưởng Chủ nghĩa Đa văn hóa và Chống Phân biệt Chủng tộc BC được tổ chức hàng năm để vinh danh người dân British Columbia vì sự đi đầu của họ trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa văn hóa và giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc.

Tại một lễ trao giải ảo vào ngày 21 tháng 3 năm 2021, Ngày Quốc tế Xóa bỏ Phân biệt Chủng tộc (International Day for the Elimination of Racial Discrimination), năm người dân British Columbia đã nhận được giải thưởng ở ba hạng mục, bao gồm:

– Giải thưởng Breaking Barriers Awards cho công trình xuất sắc trong việc xây dựng lòng tin và sự hiểu biết giữa các nền văn hóa và / hoặc giảm phân biệt chủng tộc và thù hận giữa các cộng đồng. Nhận giải là Stephanie Allen (Vancouver), và Chi nhánh 933 (Kamloops) của Hội Huynh đệ Quốc tế Công nhân Điện lực.

– Giải thưởng Intercultural Trust Awards cho công trình xuất sắc trong việc giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống hoặc thể chế và giảm bớt các rào cản cho các cộng đồng bị thiệt thòi. Nhận giải là Klasom Satlt’xw Losah Rose Henry (Victoria), và Harman Singh Pandher (Burnaby).

– Giải thưởng Emerging Leader Award dành cho giói trẻ từ 15 đến 30 tuổi cho thành tích xuất sắc trong việc xây dựng lòng tin giữa các nền văn hóa, giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc hoặc giảm bớt rào cản cho các cộng đồng bị thiệt thòi. Nhận giải là Mengdie Wang (Burnaby), nhận được khoản tài trợ 5.000 đô la để tặng cho một tổ chức mà họ lựa chọn. Năm nay, khoản tài trợ sẽ được trao cho Hội Lão giáo Quan Công Canada (Chinese Taoism Kuan-Kung Association in Canada).