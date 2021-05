Tỉnh bang Alberta trong cơn nguy khốn khi số người nhiễm covid lên đến mức kỷ lục

Edmonton: Vào tháng 2 năm nay, khi số người nhiễm và chết vì covid bắt đầu giảm sút chút đỉnh ở Canada, thì có 2 tỉnh bang mau chóng cho nới lỏng những giới hạn tự do, và cả hai tỉnh bang này đang phải đương đầu với sự bộc phát mạnh mẽ của làn sóng đại dịch thứ ba.

Hai tỉnh bang đó là tỉnh bang Ontario và Alberta.

Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 2 tháng 5, thì trong ngày thứ bảy trước đó, tỉnh bang Alberta có thêm 2,433 người nhiễm covid: đây là con số người nhiễm covid cao nhất trong 1ngày ở tỉnh bang Alberta, kể từ khi có đại dịch cho đến nay.

Tỷ lệ lây nhiễm ở tỉnh bang Alberta lên đến 12 phần trăm, cao nhất trên toàn Canada, so với 7.2 phần trăm lây nhiễm ở tỉnh bang Ontario.

Theo bác sĩ Craig Jenne, bác sĩ chuyên về bệnh truyền nhiễm của trường đại học Calgary thì sự lan tràn của loài vi rút đã không còn ngăn chận được ở tỉnh bang Alberta.

Bình luận về tình trạng covid đang diễn ra tỉnh bang Alberta, thì giáo sư Vipond, của trường y khoa Calgary nói là làn sóng đại dịch thứ ba xảy ra ở tỉnh bang Alberta đã được tiên đoán và có thể ngăn ngừa được, nhưng các giới chức cầm quyền của tỉnh bang đã không thành công khi đã không đưa ra những biện pháp ngăn ngừa cứng rắn và kịp lúc.

Cũng theo nhận định của bác sĩ Jenne thì các biện pháp ngăn cản của chính quyền tỉnh bang Alberta đã không hữu hiệu.

Với số người nhiễm covid gia tăng, trong hôm thứ bảy, thủ hiến Jason Kenney của tỉnh bang Alberta đã gia tăng những biện pháp ngăn ngừa ở các thành phố có số người nhiễm cao như thành phố Edmonton, Calgary, Fort McMurray và Red Deer.

Những biện pháp mới gồm đóng cửa các phòng tập thể dục, chuyển việc học của học sinh qua mạng internet.

Nhiều chuyên gia y tế cho là những biện pháp này không đủ để ngăn cản những lan tràn của loài vi rút.

Cũng theo nhận định của nhiều chuyên gia y tế thì một trong những nguyên do giúp làn sóng đại dịch thứ ba lan tràn mạnh mẽ ở tỉnh bang Alberta là cư dân trong tỉnh bang không coi trọng việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội khi ra ngoài.

Đồng thời các hãng xưởng ở tỉnh bang Alberta là những công ty khai thác dầu khí, nên không thể để nhân viên làm việc tại gia được như là trường hợp các công ty cao kỹ.