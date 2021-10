Nghiệp đoàn lớn nhất ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông giải tán. Nghiệp đoàn CTU, hôm 03/10/2021, đã bỏ phiếu thông qua quyết định giải thể. Vì các lãnh đạo của tổ chức bị đe dọa an toàn cá nhân từ khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia ở vùng đất bán tự trị này từ hồi tháng 7 năm ngoái. Nhiều lãnh đạo của tổ chức này đã lần lượt từ chức và bỏ chạy khỏi Hồng Kông để tránh bị đàn áp.

Đảo Bali của Indonesia sắp đón khách nước ngoài. Jakarta ngày 04/10 cho biết dự trù cho phép du khách quốc tế trở lại đảo Bali vào giữa tháng 10/2021, kể cả du khách Trung Quốc, hay New Zealand, Nhật Bản. Indonesia là quốc gia Đông Nam Á bị virus corona hoành hành nghiêm trọng nhất với hơn triệu ca dương tính và hơn 140.000 bệnh nhân tử vong.

Afghanistan: Taliban tuyên bố triệt phá được một nhóm thuộc IS. Thông báo trên được Taliban đưa ra hôm nay 04/10/2021, ít giờ sau một vụ khủng bố bằng chất nổ nhắm vào một đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Kabul khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Phát ngôn viên chính phủ do Taliban lập ra thông báo là vụ triệt phá diễn ra vào tối hôm 03/10, ở phía bắc Kabul, địa điểm thành viên IS ẩn náu đã bị phá hủy, các tay súng của IS đã bị tiêu diệt.

Nga thông báo thử thành công hỏa tiễn siêu thanh từ tàu ngầm. Theo thông cáo của bộ Quốc Phòng ngày 04/10 Nga đã thành công trong vụ bắn thử hỏa tiễn siêu thanh Zircon từ tàu ngầm. Đây là một loại vũ khí mới Moscow đánh giá là lợi hại sẽ khiến Washington lo ngại. Thông cáo cho biết thêm như dự kiến, hỏa tiễn Zircon đã rơi xuống biển Barents-phía bắc nước Nga, sau khi nhắm trúng mục tiêu.