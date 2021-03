Tin Cộng Đồng TB 2831

In

Trung tâm Dịch vụ và Y tế Unison

Trung tâm Dịch vụ và Y tế Unison (Unison Health and Community Services) phối hợp cùng Humber River Hospital thành lập y viện thử nghiệm COVID-19 Testing Clinic miễn phí ở 115 Black Creek Drive (Eglinton West & Black Creek Drive).

Giờ mở cửa: Thứ Sáu hàng tuần từ 3pm-7pm, hoặc gọi 416-653-5400 Ext. 3121 để lấy hẹn.

Hội Người Việt Toronto

*Mời xem văn nghệ Tết Cộng Đồng 2021 qua mạng với chủ đề “Xuân An Lành” với sự góp mặt của các ca sĩ từ Hoa Kỳ như Quốc Khanh, Hoàng Thục Linh, Đoàn Phi, Nguyên Khang, Diễm Liên, Hồ Hoàng Yến, Ai Ni, Huỳnh Phi Tiễn, Đức Tân, Nguyên Khôi, Nguyên Tú, Huỳnh Gia Tuấn, Helena Hồng Ngọc, Mimi, Xuân Nghi, Kenny, Ngọc Đức, và các tài năng địa phương như Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Tre Việt, Vũ Đoàn Thanh Trúc, Ban Hợp Ca Hương Việt, Nhóm Mãi Xanh, Ban Hợp Ca Phương Nam, Nhóm Âu Cơ.

Xem tại: https:// www.facebook.com / Vietnamese Association Toronto VAT

*Hội Người Việt Toronto đang mở cửa để cung cấp dịch vụ định cư miễn phí cho thường trú dân (chưa có quốc tịch Canada). Xin lấy hẹn trước. Văn phòng Toronto (1364 Dundas St. West) – gọi số 416-536-3611 hoặc email: thaihungvatoronto@gmail.com, hay phungvatoronto@gmail.com. Văn phòng North York (3585 Keele St., unit 13) – gọi số 416-636-8887 hoặc email: patriciavatoronto@gmail.com, hay jennytvatoronto@gmail.com.

Hội Phụ Nữ VN Toronto

*Kể từ ngày 30/11/2020, vì phải đáp ứng với những biện pháp mới ban hành của chính quyền tỉnh bang Ontario liên quan đến tình trạng bùng phát mạnh mẽ trở lại của đại dịch Covid-19, Hội Phụ Nữ Việt Nam sẽ phục vụ khách hàng qua điện thoại (437-837-8928/437-886-4956) hoặc email (info@vwat.org).

Trong trường hợp đặc biệt cần thiết, nhân viên có thể hẹn gặp quý khách tại văn phòng Hội Phụ Nữ.

*Phân phát miễn phí trang bị bảo vệ cá nhân. Được tài trợ của chính phủ liên bang qua chương trình Emergency Community Support Fund, Hội sẽ cung cấp một số trang bị bảo vệ cá nhân như khẩu trang, tấm che mặt, găng tay, và nước rửa tay cho các người lao động thiết yếu làm việc trong các môi trường dễ lây nhiễm như: tiếp viên, thu ngân, nhân viên xã hội, nhân viên cửa hàng tạp hóa, lao công, vệ sinh, hoặc làm trong bệnh viện, viện dưỡng lão, hãng xưởng, nhà hàng. Ưu tiên cho những người có thu nhập thấp.

Liên lạc: 437-886-4956 / 437-837-VWAT (8928) để ghi danh.

*Vì tình hình lây lan của cơn đại dịch chưa ổn định, Đại hội đồng thường niên của hội sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp. Ngày, giờ sẽ loan báo sau.

*Ghi danh xin hỗ trợ tiền điện cho cư dân Ontario qua Ontario Electricity Support Program. Liên lạc: Thu Lê, 437 888 4633, hoặc email tle@vwat.org

*Dịch vụ khai thuế, liên lạc Thủy Nguyễn, 437-888-2723 hoặc email tnguyen@vwat.org.

*Dịch vụ điền đơn xin bảo hiểm thất nghiệp (EI), liên lạc Chiểu Nguyễn, 647-848-0660, chieunguyen@vwat.org, hoặc Hiếu Tô, 647-515-8658, hieu@vwat.org

Trung tâm Cộng đồng Mississauga

*Lớp học tiếng Anh và các dịch vụ miễn phí: xin lấy hẹn 905-891-3825

Khai thuế miễn phí bằng tiếng Anh và cần sử dụng email (virtual).

Anh văn miễn phí từ lớp 1 đến lớp 7 cho người mới định cư hoặc chưa nhập quốc tịch. Cấp vé xe bus và giữ trẻ miễn phí.

Giúp điền đơn và hướng dẫn thi quốc tịch

Dịch vụ điền đơn và trợ giúp các thủ tục cần thiết.

*Sinh hoạt cuối tuần: xin gọi 647-781-7171 (9am – 7pm)

Thứ bảy: Yoga 9am-10am; Line dance 10am-12pm; Math 1pm-2:30pm;

English 2:30pm-4pm

Chủ nhật: Càn Khôn Thập Linh 10am-12pm; Computer Advance 10am-11:30am; Computer Basic 11:45am-1:45pm; Pháp văn 10:00am-11:30am; Vocal 12pm-1:30pm; Key Board 1:30pm-3pm; Ballroom 12pm-1:30pm; Latin Dance 1:30pm-3pm; Đàn Bầu 12pm-1pm; Đàn Tranh 1pm-2pm; Múa Dân Gian 2pm-3pm.

Trung tâm Dixe Bloor- Mississauga

*Tiếp tục có các dịch vụ giúp đỡ miễn phí cho cộng đồng qua điện thoại và email.

Liên lạc Nga qua email: ngab@dixiebloor.ca

Số điện thoại tạm thời (905) 674-5981 X 736 và số fax tạm: ̣289 722-2010. Xin để lại tên, số điện thoại, và lời nhắn.

*Khai thuế miễn phí trên mạng cho thu nhập thấp, lợi tức cho một người dưới: $35,000, 2 người: $45,000; 1 người và 1 trẻ em: $47,500, mỗi trẻ cộng thêm $2,500.

Bắt đầu ghi danh từ ngày 8/3. Ngày bắt đầu khai thuế từ 15/3 đến 30/4. Ghi danh tại: taxes@dixiebloor.ca

Hiệp hội Người Canada gốc Việt thành viên đảng Bảo thủ (ACVC)

Hiệp hội Người Canada gốc Việt thành viên đảng Bảo Thủ (The Association of Conservative Vietnamese Canadians- ACVC) kính mời quý đồng hương quan tâm đến chính trường dòng chính tham gia vào các cuộc vận động tranh cử cấp tỉnh bang và liên bang trong tương lai. Mục tiêu của Hiệp hội ACVC là trợ giúp các ứng cử viên Đảng Bảo Thủ đắc cử ở các đơn vị bầu cử trong vùng thủ phủ GTA.

Liên lạc: James Nguyễn, Trưởng ban Điều hành ACVC (416) 738-326. Email: acvcgroup@gmail.com.

Trung Tâm Người Việt Canada

Trung Tâm Người Việt Canada cảm ơn sự ủng hộ của một cơ sở thương mại ẩn danh tại Ottawa, đã hưởng ứng lời kêu gọi “đóng góp tương ứng” số tiền $3,000 do Trung Tâm quyên góp được để mua iPads cho các bệnh viện thuộc The Ottawa Hospital. Hôm 21/01, Trung Tâm Người Việt Canada đã trao cho ông Cameron Love, Tổng Giám đốc Cơ Quan Quản Trị các Bệnh Viện thuộc The Ottawa Hospital (TOH, gồm có Civic & General Campuses và Riverside Hospital) 12 cái iPads để giúp các bệnh nhân đang được điều trị tại đây liên lạc với thân nhân trong cơn dịch COVID19.

Vào mùa xuân năm ngoái, Trung Tâm Người Việt Canada phát động Chương Trình Bữa Ăn Tri Ân. Với sự hỗ trợ rộng rãi của nhà hàng New Mee Fung, Trung Tâm đã cung cấp 600 phần ăn đặc biệt cho các vị bác sĩ, y tá, và các nhân viên làm việc tại các phòng cấp cứu và các khu chăm sóc đặc biệt tại 4 bệnh viện tại Ottawa.

Liên lạc chi tiết: Ông Lê Duy Cấn 1(613) 716-2226.

Ủy ban Yểm trợ phong trào dân chủ quốc nội Toronto

Trong tình hình dịch bệnh lây lan nghiêm trọng, cuộc sống của mọi người bị ảnh hưởng về nhiều mặt. Tuy vậy, nhiều người vẫn đóng góp để giúp đỡ những nhà tranh đấu cho dân chủ trong nước. Tất cả tài vật ủng hộ đều hoàn toàn đến tay các nhà tranh đấu cho dân chủ.

Ủy ban Yểm trợ phong trào dân chủ quốc nội Toronto chân thành gởi lời tri ân đến tất cả, đặc biệt các cơ quan truyền thông. Danh sách ủng hộ trong thời gian này sẽ được đọc tại buổi tiệc gây quỹ sau khi đại dịch chấm dứt như buổi tiệc hằng năm mà Ủy Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội Toronto thường tổ chức.

Thư từ, yểm trợ xin gởi về:

Committee To Support Vietnam’s Democracy and Human Rights, Toronto

P.O Box 53057, 5100 Erin Mill Pkwy. Mississauga, ON L5M 5H7

Liên lạc: Nguyễn Văn Tấn 416-271-0638

Trương Phước Nhỏ 416-540-4615

LDL Tuổi Hạc Ontario

*Giấy khai thuế năm 2020 đã được gởi đến các Mạnh Thường Quân qua bưu điện, có vài vị chưa cho biết địa chỉ, nếu cần giấy khai thuế xin liên lạc Làng dưỡng lão Tuổi Hạc.

*Chương trình “Bữa Ăn Nóng cho Cao Niên – Hot Meals for Seniors” đã chấm dứt vào tuần thứ 2 tháng 2/2021. Trong tương lai nếu có thêm tài trợ của chính phủ để thực hiện tiếp chương trình này, Làng dưỡng lão Tuổi Hạc sẽ thông báo.

*Làng dưỡng lão Tuổi Hạc vẫn đang tiếp tục chương trình may khẩu trang cho các bệnh viện, trung tâm y tế cộng đồng, các nhà dưỡng lão và các cao niên. Quý cô bác cần khẩu trang xin liên lạc số phone của Làng (647-524-0018) để nhận.

LDL Tuổi Hạc Ontario (Golden Age Village for the Elderly) 11088 Pine Valley Dr. Vaughan, ON. L3L 0B9.

Trang nhà: http://tuoihac-ontario.com; www.goldenagevillage.ca ; Facebook: www.facebook.com/TuoiHacOntario/; Twitter: @ldl_gave; Instagram: @goldenagevillage – Cheque ủng hộ xin đề tên LDL Tuoi Hac Ontario và gởi về địa chỉ trên. Thư từ, bài vở, thắc mắc xin gởi về ldltuoihac@gmail.com, hay gọi cho Anh Trần Sĩ Minh 416-722-3677, Chị Nguyễn Thị Thanh Nhã 647-785-5399, hoặc Làng: 647-524-0018.

Việt ngữ Brampton

Năm học 2020-2021: Bắt đầu ghi danh.

Xin phụ huynh ghi danh cho đủ số lượng để duy trì các lớp học tiếng Việt cho các em.

http://www.peelschools.org/adulteducation/intllanguages/Pages/default.aspx

Các lớp Việt ngữ Toronto và phụ cận

Phụ huynh ghi danh cho con em học Việt Ngữ online miễn phí qua link: https://ereg.tdsb.on.ca/public/ilelogin.aspx

Toronto

Lớp Việt ngữ trường Joyce Public School, 26 Joyce Parkway,Toronto, M6B2S9. Thứ Năm từ 3:20- 5:50p.m.

Các lớp Việt ngữ trường Brookhaven Public School, 70 Brookhaven Drive, Toronto, M6M 4N8. Thứ Ba từ 3:15 – 5:45 p.m.

Etobicoke

Các lớp Việt ngữ trường West Glen Public School, 47 Cowley Ave, Etobicoke, M9B 2E4. Thứ Bảy từ 9:00 – 11:30a.m.

North York

Các lớp Việt ngữ trường Firgrove Public School, 270 Firgrove Crescent, North York, M3N 1K8. Thứ Tư từ 3:30 – 6 p.m.

Các lớp Việt ngữ trường Calico Public School, 35 Calico Drive, North York, M3L 1V5. Thứ Sáu từ 3:15 – 5:45p.m.

Lớp Việt ngữ trường Sheppard PS,1430 Sheppard Avenue West M3M 2W9. Thứ Ba từ 3:35- 6:15 p.m Liên lạc Cô Thiết: 416-364 7755

Hỏi chi tiết và giúp ghi danh học xin liên lạc cô Diệu Phương: (416) 246 9912, cô Pauline: (416) 716-3177

Chương trình Việt ngữ tại một số trường công lập Toronto

Niên học 2020-2021, vì dịch bệnh Covid 19, các trường Công lập sau đây vẫn tiếp tục có chương trình dạy online tiếng Việt dành cho học sinh từ lớp Mẫu giáo đến lớp 8 cho đến khi có quyết định mới của Sở Giáo Dục. Chương trình học năm nay không thu lệ phí, và học sinh muốn ghi danh học online sẽ vẫn ghi danh theo trường. Phụ huynh có thể ghi danh cho con em mình theo một trong hai link sau đây: https://ereg.tdsb.on.ca/public/ilelogin.aspx

hoặc www.ileprograms.ca.

1.Trường Ryerson (gần góc Bathurst & Dundas W), thứ Bảy, từ 9:30 đến 12:00 sáng. Ngày học đầu tiên: Thứ Bảy ngày 3 tháng 10, 2020.

2.Trường HJ Alexander (30 King St, góc Weston & Lawrence W.), thứ Sáu, từ 4:45 đến 7:15 chiều. Ngày học đầu tiên: Thứ Sáu ngày 9 tháng 10, 2020.

3.Trường Brookhaven (70 Brookhaven Drive), thứ Ba, từ 3:30 đến 6:00 chiều.

Ngày học đầu tiên: Thứ Ba ngày 13 tháng 10, 2020.

4.Trường Alexander Muir/Gladstone (108 Gladstone Ave, góc Dufferin & Dundas W.), thứ Tư, từ 3:30 đến 6:00 chiều. Ngày học đầu tiên: Thứ Tư ngày 14 tháng 10, 2020.

5.Trường Shoreham (31 Shoreham Drive, góc Jane Street & Shoreham Drive), thứ Năm từ 3:30 đến 6:00 chiều. Ngày học đầu tiên: Thứ Năm ngày 15 tháng 10, 2020.

Chương trình vẫn tiếp tục nhận học sinh trong cả niên học.

Phụ huynh gặp khó khăn hay thắc mắc gì khi ghi danh học Việt Ngữ online theo Link, xin liên lạc: Kim 416-910-2137.

Lớp Việt ngữ vùng North York

Phụ huynh ghi danh lớp Việt ngữ online miễn phí năm học 2020-2021 cho con em, từ mẫu giáo tới lớp 8, qua mạng www.ileprograms.ca

Mỗi em sẽ tham dự buổi học trong khoảng thời gian 30 phút mỗi sáng thứ Bảy, chung nhóm với các bạn (Face-to-Face) trong cùng trình độ.

Lớp Việt ngữ trường Brookview Middle School khai giảng vào ngày thứ Bảy 03/10/2020, từ 9:00am- 11:30am. Liên lạc: Cô Thi (416) 835-5308.

Lớp Việt ngữ vùng Mississauga

Ghi danh học online miễn phí tiếng Việt tại vùng Mississauga qua School Days:

https://www.school-day.com/pg/groups/registration_select_public/50/PDS/28

Để hoàn tất ghi danh, cần phải có số OEN (trong Report Card).

Để thêm thông tin xin vào link:

https://www.peelschools.org/adulteducation/intllanguages/Pages/default.aspx

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng VN

Giờ Thờ Phượng Chúa nhật lúc 2:00pm

Lớp Kinh Thánh: Thứ 5 Jane & Steelses lúc 7:30pm. Thứ 6 Mississauga lúc 8:00pm

Liên lạc: Ms. Khánh Thái 416-970-6292

Chùa Linh Sơn

Chương trình Tiệc Chay gây quỹ xây dựng Chùa Linh Sơn sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy 03/04/2021 với các ca sĩ nổi tiếng tại hải ngoại, chương trình chi tiết sẽ được thông báo sau. Liên lạc: (416) 748 – 0999.