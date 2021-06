Tiến sĩ Tam: Canada đã vượt qua làn sóng thứ ba, tiến tới mùa hè tươi đẹp hơn

Giám đốc y tế công cộng Canada cuối tuần qua cho biết các biện pháp y tế công cộng nghiêm ngặt và chiến dịch tiêm chủng rầm rộ đã đẩy số ca nhiễm Covid-19 trên toàn quốc xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần. Tại nhiều nơi trong nước, tình hình đang được cải thiện.

Tiến sĩ Theresa Tam cho biết việc phân phối khoảng 25 triệu liều vaccine đã đưa đến kết quả là “sự sụt giảm mạnh mẽ và ổn định” trong số ca bệnh, với tổng số ít hơn một nửa so với thời kỳ cao điểm của đợt thứ ba vào giữa tháng Tư.

Bà nói rằng gần 62% tổng số người trưởng thành đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và kết quả là “mọi thứ đã có một bước ngoặt tốt đẹp hơn”.

Bà Tam cho biết, trong tuần qua có ít hơn 3.400 ca nhiễm mới được báo cáo hàng ngày – giảm so với tỷ lệ gần 9.000 ca nhiễm mới được báo cáo mỗi ngày sáu tuần trước đó.

Bà nói, số người bị bệnh nặng và nguy kịch cũng đang giảm dần, mặc dù với tốc độ chậm hơn. Số bệnh nhân mắc Covid-19 trung bình được điều trị tại bệnh viện mỗi ngày đã giảm 34% kể từ mức đỉnh tháng 4. Nhưng tỷ lệ ca nhiễm vẫn còn rất cao – đặc biệt là ở Manitoba – tỷ lệ nhập viện vẫn còn ở mức khủng hoảng.

Bà Tam nói: “Những nỗ lực của chúng ta đã giúp chúng ta vượt qua đỉnh cao của làn sóng thứ ba trên toàn quốc và hướng tới một mùa hè tốt hơn nhiều”.

Bà Tam cho biết Cơ quan Y tế Công cộng Canada (PHAC) hy vọng làn sóng thứ ba sẽ tiếp tục giảm “miễn là chúng ta duy trì các biện pháp hiện tại và không làm tăng tỷ lệ tiếp xúc trực tiếp trong cộng đồng”.

Mặc dù có nhiều lý do mới để lạc quan, bà Tam cảnh báo các tỉnh bang không nên mở cửa lại quá nhanh – đặc biệt là không gian trong nhà. Bà nói rằng mặc dù dự báo rất đáng khích lệ, nhưng bây giờ không phải là lúc để nới lỏng các biện pháp. Theo bà, nếu các biện pháp được nới lỏng, các cuộc tiếp xúc trong cộng đồng gia tăng, thì tình hình xấu có thể quay lại.

Bà Tam nhắc lại khuyến nghị của mình rằng các tỉnh bang và vùng lãnh thổ chỉ bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp y tế công cộng hạn chế nhất – chẳng hạn như lệnh ở tại nhà – khi 75% tổng số người trên 12 tuổi đã được tiêm phòng và 20% đã tiêm liều thứ hai. Ở mức độ bảo vệ đó, người dân Canada có thể bắt đầu tụ tập từng nhóm nhỏ ngoài trời, dùng bữa trên sân hiên nhà hàng và tận hưởng các hoạt động ngoài trời một cách an toàn.

Trong số 20,7 triệu người Canada đã tiêm ít nhất một liều, chỉ có 6.817 người trong số những người nhận vaccine đã nhiễm virus 14 ngày sau khi tiêm chủng. Bà Tam nói rằng để được bảo vệ tối đa, người Canada phải tiêm liều “tăng cường miễn dịch” thứ hai.

Thế Lai (Theo CBC)