Tiền Giang: Người dân chết khi bị tạm giam

Ông Ngô Xuân Dũng (35 tuổi) bị tử vong khi đang bị tạm giam trong Nhà tạm giữ thị xã Gò Công với nhiều vết bầm tím trên thi thể, nhưng khám nghiệm tử thi kết luận là chết do bệnh lý. Báo Nhà nước Việt Nam ngày 10/6 dẫn lời ông Võ Văn Tâm, Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh Tiền Giang, cho biết như vừa nêu.

Truyền thông Nhà nước trích thông tin từ hồ sơ của Viện Kiểm sát Nhân dan tỉnh Tiền Giang cho biết, ông Dũng bị công an bắt tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Gò Công hôm 2/12/2020 vì có liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản ở ấp Trí Đồ, thị xã Gò Công.

Phía gia đình ông Dũng cho rằng cái chết của ông này không minh bạch vì ông Dũng đang khỏe mạnh, chỉ còn bốn ngày nữa là xét xử thì lại chết đột ngột, cộng thêm việc tử thi có vết thâm ở chân, lưng và bả vai.

Theo lời ông Võ Văn Tâm, ông Dũng đã từng báo bệnh hai lần khi bị tạm giam, sau đó được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công và được chuẩn đoán bị suy tĩnh mạch, viêm đa khớp, cao huyết áp. Bác sĩ cũng đã cấp thuốc uống điều trị.

Đến khoảng 4h30 sáng 6/6, một người tạm giam chung buồng báo cán bộ quản giáo rằng ông Dũng bị khó thở. Trên đường đưa đến bệnh viện thì ông Dũng ngưng thở. Bác sĩ tại Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Gò Công chẩn đoán ông Dũng đã chết trước khi đến bệnh viện.

Cơ quan chức năng sau khi khám nghiệm tử thi xác định bị can chết do bị nhồi máu cơ tim cấp.