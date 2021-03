Thủ phạm giết 10 người ở siêu thị King Sooper là một người Mỹ gốc Syria

In

Boulder, Colorado: Trong hôm thứ ba ngày 23 tháng 3, các cơ quan an ninh thành phố Boulder, tiểu bang Colorado đã công bố danh tánh của tên sát nhân và 10 nạn nhân chết trong vụ thảm sát tại siêu thị King Sooper xảy ra trong hôm thứ hai 22 tháng 3.

Các nạn nhân là Denny Strong, 20 tuổi , Neven Stanasic, 23 tuổi , Rikki Olds, 25 tuổi, Tralona Bartkowiak, 49 tuổi , Suzanne Fountain, 59 tuổi , Teri Leiker, 51 tuổi , cảnh sát viên Talley, 51 tuổi , Kevin Mahoney, 61 tuổi , Lynn Murray, 62 tuổi , và Jody Waters, 65 tuổi.

Nghi can là Ahmad Al Aliwi Alissa năm nay 21 tuổi, đã mang súng đến siêu thị King Sooper ở số 3600 đường Table Mesa Drive bắn giết người vô tội.

Hắn bắn chết cảnh sát viên Talley nhưng cũng bị thương trong cuộc đọ súng và hiện đang được canh giữ ở bệnh viện.

Những chi tiết về tên sát nhân:

Nghi can theo gia đình từ Syria đến tỵ nạn ở Hoa Kỳ vào năm 2002 khi hắn ta mới có 3 tuổi.

Theo Ali Alissa, anh em ruột của kẻ sát nhân thì tên này có bệnh tâm thần và không giao thiệp với người ngoài, và hắn cũng từng bị ăn hiếp khi còn học trung học.

Nghi can đang theo học ngành điện toán ở trường đại học Metropolitan State University of Denver và dự trù tốt nghiệp vào năm tới 2022.