Thời đen tối ở Anh quốc rồi đã qua!

London, Anh quốc: Trong khi những nước Âu Châu như nước Đức, nước Ý vẫn còn phải đối phó với những hoành hoành của loài covid, thì tình hình ở nước Anh có vẻ tốt đẹp hơn.

Trong hôm thứ bảy ngày 13 tháng 3, số người Anh nhiễm covid trong 24 giờ trước đó là 5,534 người, sút giảm so với con số 6.040 người trong bản tường trình của thứ bảy tuần trước đó, giảm 8,111 người trong hai tuần trước đó và so với con số từ 9 ngàn người cho đến 10 ngàn người bị nhiễm covid trong tháng hai. Con số người chết cũng giảm còn 158 người: sút giảm 45 phần trăm so với con số người chết là 290 người trong thứ bảy tuần trước đó.

Tưởng cũng nên nói thêm là số người Anh nhiễm và chết vì covid cao nhất vào giữa tháng giêng với trên 68 ngàn người nhiễm trong 1 ngày và có trên 1,820 người chết.

Theo bác sĩ Tim Spector, giáo sư y khoa về môn bệnh truyền nhiễm đã nói là ” thời kỳ đen tối của nước Anh đã qua!”.

Hiện có những áp lực yêu cầu thủ tướng Boris Johnson phải mở cửa lại nền kinh tế một cách nhanh chóng hơn.

Lệnh phong tỏa được thay thế bằng lệnh không ra khỏi khu vực ( stay local). Các tiệm làm tóc, tiệm làm móng.. được mở cửa lại vào ngày thứ hai 15 tháng 3.

Với hàng triệu người Anh được chủng ngừa trong những tuần qua, số người chết vì covid và số người phải vào nằm trong bệnh viện đã giảm mạnh.

Hiện có trên 22 triệu trong số 68 triệu người nước Anh đã được chủng ngừa so với chỉ có 2 triệu người Canadians được chủng ngừa.

Người ta lạc quan là cư dân nước Anh sẽ trở lại cuộc sống bình thường một ngày không xa.