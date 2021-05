Thiệt mạng vì đâm xe vào cột đèn sau khi đánh cắp xe

Một thanh niên 18 tuổi đã không may thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi sau khi đánh cắp xe và bị cảnh sát rượt đuổi theo. Tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng thứ Sáu sau khi cảnh sát nhận được báo cáo đến can thiệp một vụ đánh cắp xe tại tiệm bán xe hơi ở khu Xa lộ Eastex 59N gần góc đường Will Clayton Parkway thuộc thị xã Humble.

Những kẻ gian không hiểu vì sao đã vào được ngăn tủ đựng các chìa khóa xe hơi nằm trong bãi đậu xe của cửa hàng bán xe này và thi nhau leo lên nhiều chiếc xe khác nhau để lái đi. Khi đến hiện trường, cảnh sát phát giác một chiếc xe bị đánh cắp là Dodge Challenger đang được chạy về hướng nam nên rượt đuổi theo.

Tài xế lái chiếc xe bị đánh cắp này liền tống ga xăng để vọt chạy thật nhanh, có lúc với vận tốc trên 120 dặm/giờ, khiến cho các nhân viên cảnh sát phải bỏ cuộc vì quá nguy hiểm. Liền sau đó không lâu, họ thấy chiếc xe này bị lâm nạn và bốc cháy tại một đoạn đường bên hông của Xa lộ Hardy. Cảnh sát đã tìm cách lôi tài xế ra khỏi xe để đưa đi cấp cứu, nhưng anh ta đã qua đời sau đó không lâu tại nhà thương.

Cuộc điều tra sơ khởi cho biết có lẽ tài xế đã gặp nạn khi chạy đến đoạn đường quẹo từ Xa lộ Beltway quay vòng về Xa lộ Hardy theo hướng nam nhưng chạy với tốc độ quá nhanh nên đã lạc tay lái khiến chiếc xe leo lề và tông vào cột đèn trên vệ đường.