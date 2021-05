Thêm một vụ kỳ thị chủng tộc người Á Châu ở Hoa Kỳ.

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 24 tháng 5, thêm một người đàn ông Á Châu bị đẩy xuống đường xe điện ngầm ở thành phố New York mà theo các nhận định chung thì đây là thêm một vụ kỳ thị chủng tộc người gốc Á Châu ở Mỹ.

Theo bản tin phổ biến thì vào sáng hôm thứ hai 24 tháng 5, một người Á Châu 35 tuổi, đang đứng chờ xe điện ở trạm xe điện Queens trong thành phố New York đã bị một kẻ gian đẩy xuống đường xe điện.

Nạn nhân đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc vì đoàn tàu xe điện đã kịp thời ngừng lại trước khi cán phải nạn nhân.

Nạn nhân đã được chở đến bệnh viện Mt Sinai và bệnh tình ở trong tình trạng ổn định.

Theo nhận định của cơ quan hữu trách thì có thể đây cũng là một vụ kỳ thị chủng tộc những người Mỹ gốc Á trong thời đại dịch.

Các cơ quan an ninh đang mở cuộc truy tầm thủ phạm mà theo các nhân chứng là một người đàn ông da đen.

Để ngăn chận tình trạng bạo hành liên quan đến việc kỳ thị chủng tộc, trong tuần lễ trước đó, ông De Blasio, thị trưởng thành phố New York đã tăng viện thêm 250 nhân viên cảnh sát tuần tiễu trên các đường hầm của đường xe điện trong thành phố New York, và đây là cuộc tăng viện nhân viên an ninh lớn lao nhất cho hệ thống xe điện thành phố, kể từ những năm 1990s cho đến nay.