“The Lord of the Rings” mùa 1 có kinh phí kỷ lục 465 triệu đô

Amazon đầu tư 465 triệu Mỹ kim cho mùa một series “The Lord of the Rings”, mức ngân sách kỷ lục của phim truyền hình.

Bộ trưởng Du lịch của New Zealand – Stuart Nash cho biết: “Amazon sẽ chi 650 triệu NZD (khoảng 465 triệu Mỹ kim) cho riêng mùa một của series. Điều này thật tuyệt vời. Đây sẽ là series đắt giá nhất mọi thời”. Trong đó, Amazon chi 250 triệu Mỹ kim để mua bản quyền các tác phẩm của nhà văn Tolkien – cha đẻ tiểu thuyết “The Lord of the Rings”. Một phần lớn trong ngân sách dùng để xây phim trường, thiết kế phục trang, có thể được tái sử dụng trong các mùa sau.

Ngân sách này vượt xa các series đắt giá trong lịch sử Hollywood. Gần đây, hãng Disney cũng đầu tư mạnh vào các series truyền hình để chiếu trên hệ thống phim trực tuyến của hãng, với ngân sách khoảng 225 triệu Mỹ kim cho “Wandavision” (chín tập) và 150 triệu Mỹ kim cho “The Falcon and the Winter Soldier” (bốn tập). Loạt phim “Game of Thrones” của HBO được sản xuất với kinh phí khoảng 100 triệu Mỹ kim mỗi mùa.

Công ty Amazon mua được bản quyền thương hiệu “Chúa nhẫn” từ năm 2017 và đã lên kế hoạch chi khoảng một tỉ Mỹ kim làm phim. Series dự trù khai thác thời kỳ sơ khai của vùng đất Trung Địa huyền thoại, xảy ra hàng ngàn năm trước các sự kiện trong bản điện ảnh “The Hobbit” hay “The Lord of the Rings”. Một số ngôi sao như Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Cordova hay Joseph Mawle xác nhận góp mặt trong series.

“The Lord of the Rings” là loạt ba phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của J. R. R. Tolkien. Tác phẩm là một trong những thương hiệu điện ảnh nổi tiếng nhất thế giới, với doanh thu lên đến hơn 3 tỉ Mỹ kim tại phòng vé. Ba phần phim cũng đoạt 17 tượng vàng Oscar trên tổng 30 lần được đề cử.

Sau thành công của “Lord of the Rings”, Warner Bros. tiếp tục làm bộ 3 phim “Hobbit”, dựa trên tiểu thuyết cùng tên và cũng là phần tiền truyện. Dù không tạo tiếng vang như tác phẩm trước đó, ba phần đạt doanh thu hơn 2,93 tỉ Mỹ kim tại phòng vé.