Thẩm phán bác bỏ đơn kiện chính sách Bệnh viện Methodist buộc nhân viên phải chích ngừa

Thẩm phán Lynn Hughes thuộc Tòa Sơ Thẩm liên bang tại Harris County đã vừa bác bỏ đơn thưa kiện của một nhóm nhỏ những nhân viên của Bệnh Viện Houston Methodist không chịu tuân thủ theo quy định của Bệnh viện này buộc mọi nhân viên phải chích ngừa COVID-19 nhằm bảo đảm an toàn cho toàn thể bệnh nhân và nhân viên.

Houston Methodist là một hệ thống bệnh viện hàng đầu trong vùng Houston, với 7 bệnh viện và hàng chục trạm y tế tại nhiều trên toàn tỉnh hạt, với tổng cộng hơn 25,000 nhân viên đa dạng từ bác sĩ, đến y tá và y công v.v… Tuy nhiên một nhóm 117 nhân viên tại đây đã không tuân thủ theo quy định này và đã nộp đơn thưa kiện vì đang bị xử phạt kỷ luật ngưng việc và có thể sẽ bị sa thải.

Trong phán quyết đưa ra vào cuối tuần, thẩm phán Hughes đã chỉ trích lập luận của phía nguyên đơn khi so sánh chiến dịch chích ngừa tương tự như những màn thí nghiệm y khoa đối với các nạn nhân bị bắt nhốt trong các trại giam thời Đức-Quốc-Xã. Ông nói rằng các bác sĩ dưới thời độc tài đã thực hiện nhiều loại thử nghiệm y khoa rất độc hại và nguy hiểm gây ra đau đớn, thương tật và thiệt mạng cho nhiều nạn nhân, trong khi các chiến dịch chích ngừa hiện nay đã giúp ngăn chặn đà lây nhiễm của đại dịch và làm giảm xuống đáng kể con số người bị lây nhiễm cũng như tử vong, đem lại niềm tin cho hàng trăm triệu người trên thế giới.

Một trong những người đại diện cho nhóm nguyên đơn là cô y tá Jennifer Bridges nói rằng phía họ sẽ tiếp tục kháng cáo lên tòa trên. Chính quyền liên bang cũng đưa ra lời hướng dẫn để cho phép các công ty có thể đòi hỏi nhân viên phải chích ngừa để có đủ điều kiện đi làm ở sở.

Thẩm phán Hughes nói rằng quy định buộc nhân viên phải đi chích ngừa không phải là một “hành động cưỡng ép”. Bởi vì Bệnh viện Methodist đang cố gắng cứu sống nhiều người khỏi phải bị lây nhiễm COVID-19 và bảo đảm một tình trạng an toàn cho mọi nhân viên và bệnh nhân cùng với thân nhân của họ.