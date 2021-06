Sóng nóng bao phủ miền tây Hoa Kỳ với nhiệt độ lên đến trên 100 độ F

Phoenix, Arizona: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ sáu 18 tháng 6 vừa qua thì hàng chục triệu cư dân Mỹ sống ở các tiểu bang miền Tây, đang phải đối đầu với một trận sóng nóng kéo dài trên 1 tuần qua.

Các nhà chuyên môn đã khuyến cáo người ta không nên đi chân không trên mặt đường nhựa, hay mở cửa xe hơi mà không đeo găng tay, vì có thể bị bỏng với cấp độ 3.

Trong ngày thứ năm 17 tháng 6, nhiệt độ ở các tiểu bang như Arizona, Nevada và Colorado đã lên đến trên 100 độ F ( 38 độ C)

Trong khi ở các thành phố như Tucson, Phoenix, và Las Vegas nhiệt độ trong ngày thứ năm đã lên đến trên 110 độ F ( 43.3 độ C)

Vùng nóng nhất ở Hoa Kỳ là thung lũng thần chết ( the Death Valley) ở tiểu bang California mà nhiệt độ trong ngày thứ năm lên đến 128 độ F ( 53.3 độ C). Nhiệt độ ở thành phố Palm Springs tiểu bang California cũng lên đến 123 độ F.

Nhiệt độ trong ngày thứ sáu ở các tiểu bang miền Tây và một phần của các tiểu bang miền Trung Tây như Nebraska, Kansas… đã cao hơn nhiệt độ bình thường của những năm trước từ 10 độ F cho đến 30 độ F.

Nhiệt độ cộng thêm sức nóng của độ ẩm đã khiến nhiệt độ ở các tiểu bang miền tây Hoa Kỳ lên đến 110 độ F .

Nhiệt độ cao, nạn hạn hán bao trùm khiến cho thống đốc Gavin Newsom của tiểu bang California đã ban hành tình trạng khẩn cấp.

Nạn hạn hán từ nhiều tháng qua khiến cho mực nước của hồ thủy điện Oroville đã xuống đến mức thấp nhất, khiến nhà máy thủy điện dùng nước của hồ này lần đầu tiên không hoạt động.

Nguy cơ của nạn cháy rừng ngày một lớn ở các tiểu bang miền tây nước Mỹ.