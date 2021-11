Sinh viên quốc tế đến Mỹ giảm 15%

Số lượng sinh viên nước ngoài theo học tại các trường cao đẳng và đại học đã giảm mạnh trong năm học khai giảng vào tháng 9 năm 2020. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân là do đại dịch COVID-19.

Một cuộc khảo sát gần 3.000 đơn vị giáo dục bậc cao cho thấy số lượng sinh viên quốc tế theo học trong năm học 2020-2021 đã giảm 15%.

Số lượng sinh viên mới nhập học đã giảm 45,6%.

Tổng số sinh viên quốc tế theo học là 914.095 và là lần đầu tiên kể từ năm học 2015-2016, con số này giảm xuống dưới 1 triệu sau một thập kỷ gia tăng nhanh chóng.

Sinh viên quốc tế chiếm 4,6% trong số gần 20 triệu sinh viên theo học đại học ở Mỹ.

Số lượng sinh viên Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục chiếm ưu thế tại các trường cao đẳng và đại học Mỹ. Nếu gộp chung lại, họ vẫn chiếm hơn một nửa số sinh viên quốc tế ở Mỹ.

Sinh viên Trung Quốc giảm 14,8% so với năm trước, xuống còn 317.299, tương đương mức 34,7% tổng số sinh viên quốc tế.

Sinh viên từ Ấn Độ giảm 13,2% so với năm trước, xuống còn 167.583, tương đương mức 18,3% tổng số sinh viên quốc tế.

Đại dịch bắt nguồn từ Trung Quốc vào tháng 12/2019. Sinh viên quốc tế rời Mỹ để về nước nghỉ đông, và nhiều sinh viên trong số đó trở lại trường ở Mỹ vào tháng 1/2020. Các trường học ở Mỹ đóng cửa vào tháng 3/2020 khoảng kỳ nghỉ xuân, và tất cả sinh viên được cho về nhà hay ở lại Mỹ khi các trường chuyển sang học trực tuyến.

Nghiên cứu do Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) có trụ sở tại New York thực hiện và được công bố hôm 15/11.

Đại học New York vẫn là điểm đến hàng đầu cho sinh viên quốc tế trong số tất cả các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ. Tiểu bang New York có số lượng du học sinh quốc tế lớn thứ hai – chiếm 106.894 trong tổng số 914.095 – sau bang California với 132.758 sinh viên. Đại học Nam California rơi từ vị trí thứ ba sang vị trí thứ tư – bị Đại học Columbia ở New York vượt qua – nhưng các phân nhánh của Đại học California ở San Diego, Los Angeles, Berkeley, Irvine và Davis đều nằm trong top 18.

Đại học Northeastern ở Boston là trường được sinh viên quốc tế cho nhiều thứ hai: 15.880 trong số 66.273 sinh viên ở Massachusetts. Có 10.646 sinh viên quốc tế theo học tại Đại học Boston gần đó.