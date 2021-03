Sau khi đăng bài chỉ trích tổng bí thư, một bác sĩ bị bắt

Truyền thông Việt Nam vừa loan tin: Ngày 22/3, công an Nghệ An đã bắt giam Bác sĩ Nguyễn Duy Hướng vì “xâm phạm an ninh quốc gia,” “tuyên truyền chống phá nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự.

Trước khi bị bắt, trên trang Facebook Bảo Kiếm được cho là của Bác sĩ Hướng, có bài viết chỉ trích Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong bài viết công kích người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 20/2, trang Bảo Kiếm viết: “Ông Nguyễn Phú Trọng và các Đảng Viên TƯ đều chọn cách làm gian dối, họ không dám cải cách vì họ sợ mất chức mất quyền, thay vào đó họ tìm cách khui, diệt một vài thành viên lớn lấy tiếng.”

“Mang tiếng là chống tham nhũng vì lợi ích của nhân dân của đất nước, song thực tế là loại bỏ kẻ mất lòng để đánh bóng cho cá nhân, loè nhân dân để cả hội giữ chức giữ ghế,” trang Facebook cá nhân của Bác sĩ Hướng viết.

Ông Vũ Đình Trực, một người thường theo dõi các bài viết của Bác sĩ Hướng, nêu nhận định với VOA:

“Việc Bác sĩ Hướng bị bắt không ngoài dự đoán của tôi, đó là công khai đăng ảnh chế về bộ tứ bên cạnh việc chỉ trích họ.

“Ban đầu là những bài viết mang tính “xây dựng’ thể chế mà “không ăn thua” được nâng cấp bằng loạt bài nặng đô hơn.

“Ở Việt Nam, hoạt động đó đương nhiên sẽ bị bắt. Tuy vậy, lý do nhà cầm quyền bắt thật bất ổn và không phù hợp với pháp luật hiện hành.”

Theo báo Nghệ An trích tài liệu của cơ quan an ninh điều tra VN cho biết từ năm 2018 đến khi bị bắt giữ, ông Nguyễn Duy Hướng, 34 tuổi, đã sử dụng facebook Bảo Kiếm để đăng tải nhiều nội dung “xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân.”

Trong diễn biến liên quan, ông Trần Đức Thạch, nhà thơ bất đồng chính kiến ở Nghệ An, hôm 24/3 đã bị một tòa cấp cao ở Hà Nội ý án 12 năm tù và 3 năm quản chế với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” theo báo Công an Nhân dân.

Ông Trần Đức Thạch, 69 tuổi, một cựu chiến binh quân đội nhân dân Việt Nam và từng là thành viên Hội Anh em Dân chủ, một tổ chức xã hội dân sự Việt Nam do luật sư Nguyễn Văn Đài sáng lập. Ông Thạch bị bắt hồi tháng 4/2020 và bị xử sơ thẩm vào ngày 24/3/2021.