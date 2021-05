Sau 27 năm chung sống, vợ chồng nhà tỷ phú Bill Gates chia tay

New York: Trên mạng xã hội hôm thứ hai ngày thứ hai 3 tháng 5, bà Melinda Gates đã viết là ” sau rất nhiều suy nghĩ đắn đo, chúng tôi đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân”.

Bà Melinda cũng viết là sau hơn 27 năm chung sống, bà và ông chồng Bill Gates đã nuôi 3 đứa con hết sức phi thường, thiết lập một nền tảng trên toàn thế giới giúp con người có thể sống lành mạnh, và có một cuộc sống hiệu quả.

Bà Melinda cũng viết là bà và chồng sẽ tiếp tục làm chung những công việc từ thiện, nhưng không thể sống chung như một cặp vợ chồng trong thời gian sắp tới.

Bà Melinda năm nay 56 tuổi, tác giả của cuốn sách The Moment of Lift, đã quyết định chấm dứt cuộc sống chung với ông chồng là nhà tỷ phú Bill Gates.

Nhà tỷ phú Bill Gates năm nay 65 tuổi, cũng đăng những lời loan báo tương tự trên Twitter.

Việc ly dị của cặp vợ chồng tỷ phú này đã khiến rất nhiều người kinh ngạc, vì những sở thích giống nhau của hai người: có một cuộc sống đơn giản và cùng hăng hái làm việc từ thiện.

Họ có với nhau 3 đứa con :Jeniifer 25 tuổi, Rory 21 tuổi và Phoebe 18 tuổi.

Vào năm 2000, hai ông bà tỷ phú này đã thành lập một tổ chức từ thiện lấy tên là the Bill & Melinda Gates Foundation mà năm 2018, số tiền mà họ đã bỏ vào quỹ từ thiện này lên đến 46.8 tỷ Mỹ kim.

Tài sản của ông Bill Gates , người đồng sáng lập công ty Microsoft lên đến 124 tỷ Mỹ kim.