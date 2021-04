Sáng kiến “hộ tống” cho những người không cảm thấy an toàn khi đi bộ một mình

Một tổ chức phi lợi nhuận do một nhóm người trẻ Vancouver lãnh đạo đã khởi động một chương trình mới vào cuối tuần để bảo đảm mọi người cảm thấy an toàn trong cộng đồng.

Tổ chức có tên là “Bolt Safety Society” – tạm dịch là Hội Thoát Nhanh An Toàn – đang cung cấp chương trình “Bạn thân an toàn”, một chương trình kết hợp tình nguyện viên với người cao niên, phụ nữ và bất kỳ ai khác không cảm thấy an toàn khi đi bộ về nhà một mình.

Chương trình nhằm phản ứng lại các tội ác chống đối người châu Á gần đây, vốn đã tăng đột biến kể từ khi đại dịch bắt đầu. Nó cũng được thúc đẩy bởi một vụ rình rập gần đây trong thành phố, trong đó một phụ nữ bị theo dõi trong 40 phút.

Một người đồng sáng lập của Hội Thoát Nhanh An Toàn là Vedanshi Vala nói: “Thật đáng kinh ngạc khi tất cả những điều này diễn ra gần nhau và nhanh chóng. Chúng tôi thực sự cảm thấy sáng kiến ​​này là cần thiết. Nếu ai đó cảm thấy không an toàn thì có thể yêu cầu một người đi theo hộ tống gọi là một ‘Safe Buddy’ (Bạn thân an toàn) qua trang web hoặc điện thoại di động của chúng tôi; tình nguyện viên của chúng tôi sẽ canh chừng qua điện thoại trong suốt lộ trình của người yêu cầu, hoặc cùng đi để hộ tống họ về đến nhà an toàn.”

Cho đến nay, Hội Thoát Nhanh An Toàn có khoảng một chục tình nguyện viên tham gia.