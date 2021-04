Salar vương quốc muối lớn nhất thế giới

Salar de Uyuni (hay còn gọi là Salar de Tunupa) là cánh đồng muối lớn nhất thế giới hay “bồn địa” (vùng đất trũng thấp, rộng lớn) trong sa mạc” với diện tích hơn 10.000km2. Nó ở tỉnh Daniel Campos ở Potosí, Tây Nam Bolivia, gần đỉnh của dãy Andes ở độ cao 3.656m trên mực nước biển…

Salar được hình thành do sự biến đổi giữa một số con hồ thời tiền sử. Nó được bao phủ bởi lớp vỏ muối dày vài mét, có độ phẳng lạ thường với độ cao trung bình thay đổi trong vòng một mét trên toàn bộ khu vực của Salar. Lớp vỏ đóng vai trò như một nguồn muối và bao phủ một vũng nước muối, đặc biệt giàu lithium. Nó chứa từ 50% đến 70% trữ lượng lithium được biết đến trên thế giới theo một bài báo về Chính sách đối ngoại năm 2009 của Joshua Keating.

Diện tích rộng lớn, bầu trời quang đãng và bề mặt bằng phẳng đặc biệt khiến Salar trở nên lý tưởng để hiệu chỉnh máy đo độ cao của các vệ tinh quan sát trái đất. Sau cơn mưa, một lớp nước mỏng tĩnh lặng biến mặt phẳng thành một tấm gương lớn nhất thế giới, trải dài 129km (80 dặm) trên khắp bề mặt.

Salar đóng vai trò tuyến đường vận chuyển chính qua cao nguyên Bolivia Altiplano và là nơi sinh sản chính của một số loài hồng hạc. Salar de Uyuni cũng là một vùng chuyển tiếp khí hậu do các đám mây vũ tích nhiệt đới cao chót vót hình thành ở phần phía đông của đồng muối trong mùa hè không thể lan qua các vùng ven rìa phía tây khô hơn của nó, gần biên giới Chile và sa mạc Atacama.

Salar đã được sử dụng làm địa điểm quay cho các bộ phim như Star Wars: The Last Jedi (2017), The Fall (2006), Salt and Fire (2016), The Unseen (2017) và một số phim khác.

Tên gọi

“Salar” có nghĩa là đồng muối phẳng trong tiếng Tây Ban Nha. “Uyuni” bắt nguồn từ ngôn ngữ Aymara, có nghĩa là chỗ quây kín (được bao quanh); Uyuni là tên của một thị trấn đóng vai trò như cửa ngõ cho khách du lịch đến thăm Salar. Vì vậy, Salar de Uyuni có thể phỏng dịch là một cánh đồng muối với các lớp bao bọc, từ đi sau có thể ám chỉ như “các hòn đảo” của Salar; hoặc như “đồng muối ở Uyuni (tên thị trấn có nghĩa là ‘bãi quây cho các động vật’)”.

Truyền thuyết của người dân Aymara cư ngụ ở dãy Andes kể rằng các ngọn núi Tunupa, Kusku và Kusina bao quanh Salar vốn là những người khổng lồ. Tunupa kết hôn với Kusku, nhưng Kusku đã bỏ trốn cô cùng với Kusina. Tunupa đau buồn bắt đầu khóc khi cho con trai bú. Nước mắt của cô hòa với sữa và tạo thành Salar. Nhiều người dân địa phương coi Tunupa là một vị thần quan trọng và nói rằng nơi này nên được gọi là Salar de Tunupa hơn là Salar de Uyuni.

Vẻ đẹp của Salar là kỳ quan địa chất hay một ảo ảnh quang học rộng lớn? Dù thế nào chăng nữa, cảnh quan độc đáo của cánh đồng muối lớn nhất thế giới nằm ở góc Tây Nam của Bolivia vẫn là giấc mơ của các nhiếp ảnh gia.

Độ bằng phẳng, các màu sắc và sự kỳ quặc dị thường dường như đã làm nên những điều kỳ lạ đối với bộ não của bạn ở đây. Tất cả nhận thức về viễn cảnh đều có thể bị thất bại; vì khoảng cách trở nên không thể ước lượng được.

Tất cả những gì dường như tồn tại đó là bạn, bầu trời và một màu trắng sáng chói mắt đến vô tận. Đây là một trong những cảnh quan siêu thực nhất hành tinh và là một trải nghiệm du lịch mà bạn sẽ không bao giờ quên được.

Thời điểm tốt nhất

để đến thăm Salar de Uyuni

Không có thời điểm đúng hay sai để đến thăm Salar de Uyuni. Dù mùa mưa hay mùa khô, mỗi mùa đều có những ưu điểm riêng.

Mùa khô

Vào mùa khô (từ tháng 5 đến tháng 11) nhiệt độ lạnh hơn, mặt đất cứng lại và vùng đất rộng lớn hiện ra như một mảng chắp vá của các hình lục giác lồng vào nhau.

Đường chân trời biến mất và viễn cảnh cũng vậy, thật lý tưởng để chụp hình những bức ảnh với ảo ảnh quang học, chúng khiến cho cô bạn gái cùng đi tham quan phải vịn tay vào người bạn.

Bạn cũng có thể ghé thăm những nơi không thể đến được vào mùa mưa như Đảo Incahuasi, nơi nổi tiếng với những cây xương rồng. Một lời cảnh báo: các công ty lữ hành coi giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 là cao điểm của họ, vì vậy đây là lúc giá cả được đẩy lên mức cao nhất.

Mùa mưa

Mùa mưa (từ tháng 12 đến tháng 4) là thời điểm tốt nhất để chứng kiến hiệu ứng gương ngoạn mục của Salar. Được phản chiếu trong vũng nước nông bao phủ các cánh đồng, bầu trời dường như không bao giờ kết thúc và tiềm năng chụp được những bức ảnh phản chiếu dị thường là vô tận. Vào ban đêm, sự phản chiếu của bầu trời quang đãng phía trên tạo cảm giác như bạn đang đứng trong một cái chén chứa đầy các vì sao.

Tuy nhiên, hãy cảnh giác với mưa quá nhiều vào tháng 12 và tháng 1 vì nó có thể khiến cho các tour du lịch bị hủy.

Làm thế nào để đến được Salar de Uyuni?

Nơi tốt nhất để tổ chức chuyến đi của bạn đến các đồng muối là thị trấn trung tâm Uyuni. Uyuni cách thủ đô La Paz từ 12 đến 15 giờ đi xe buýt. Đi xe lửa đến Uyuni từ Oruro mất khoảng bảy giờ. Ngoài ra, còn có các chuyến bay hàng ngày từ La Paz đến Uyuni. Ngay cả khi bạn sắp xếp chuyến đi trước thời hạn, rất có thể đây là nơi cuộc hành trình của bạn sẽ bắt đầu.

Các chuyến tham quan đến Salar được tổ chức tại San Pedro de Atacama ở Chile và Tupiza ở Bolivia thường là một phần của chuyến đi dài hơn, bao gồm các sa mạc đáng kinh ngạc, các núi lửa, các mạch nước phun, suối nước nóng và những hồ nước cao của toàn bộ vùng Altiplano.

Điều cần cân nhắc

Cho dù bạn chọn lựa tour nào, hãy luôn kiểm tra xem nhà điều hành tour của bạn có được công nhận hay không, họ có mang theo máy bộ đàm và bộ sơ cứu hay không. Salar de Uyuni là một chặng đường dài so với bất kỳ nơi nào khác. Cho dù nó đẹp, bạn cũng không muốn bị mắc kẹt ở đó.

Ngoài ra, ở độ cao gần 3.700m so với mực nước biển, một số du khách có thể bị say độ cao. Hãy dành thời gian để thích nghi và có thể thảo luận về các lựa chọn, để ngăn ngừa và điều trị chứng say độ cao với bác sĩ trước khi bạn đi.

Còn nơi nào khác

gần Salar de Uyuni?

Trong khi cảnh quan siêu thực của Salar sẽ là điểm nhấn cho chuyến đi của bạn, có rất nhiều điểm tham quan khác để bạn ghé thăm.

Ví dụ, bạn có thể đến nghĩa địa xe lửa rỉ sét xung quanh thị trấn Uyuni, nơi các đường ray do người Anh xây dựng vào cuối thế kỷ 19 bị rỉ sét cùng với những đầu máy xe lửa cũ được sử dụng để khai thác cho đến những năm 1940.

Bạn cũng có thể tắm trong những suối nước nóng đầy hơi nước gần biên giới Chile và ghé thăm khu sinh sản của hồng hạc ở hồ muối cạn đỏ như máu Laguna Colorada, chúng thích sống trong đám tảo rực rỡ ở đó. Hoặc để thưởng thức một bữa ăn thực sự, bạn hãy qua đêm tại một trong những khách sạn muối độc đáo của khu vực. Mọi thứ đều được chạm khắc từ các khối muối: giường, ghế, bàn, cùng nhiều thứ khác, với một vài tấm đệm rải rác được thêm vào để tạo thêm sự thoải mái. Tất cả thật tuyệt vời.

Hương Thu/DN Plus