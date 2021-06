PTT Kamala Harris trở lại Atlanta để thúc đẩy chiến dịch chích ngừa COVID-19

Trong một nỗ lực thúc đẩy nhiều cư dân tại Georgia hãy cố gắng đi chích ngừa COVID-19, Phó Tổng Thống Kamala Harris sẽ có chuyến kinh lý đến thành phố Atlanta vào ngày thứ Sáu 18/6. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho biết chuyến đi này nằm trong chương trình “Tháng Sáu Hành Động” để đem thuốc chích ngừa đến mọi thành phần cư dân tại Hoa Kỳ và hướng dẫn, vận động mọi người cùng góp sức vào nỗ lực này.

Trước đó TT Joe Biden đã nhắc lại mục tiêu mong muốn là có được khoảng 70% dân chúng Mỹ trên toàn quốc có ít nhất một mũi thuốc chích ngừa trước ngày Lễ Độc Lập 7 tháng 4, một dấu mốc lạc quan cho mục tiêu “miễn dịch cộng đồng”.

Chiến dịch này được tung ra giữa lúc tỉ lệ người dân Mỹ đi chích ngừa hiện nay giảm xuống rất nhiều, vào khoảng 400,000 người mỗi ngày, xuống rất thấp so với tỉ lệ trung bình trên 2 triệu người được chích mỗi ngày cách nay hai tháng.

Hiện nay chỉ có 14 tiểu bang, phần lớn ở vùng đông bắc, đã vượt qua tỉ lệ 70% người lớn đã được chích ngừa, với khoảng 12 tiểu bang khác cũng có nhiều triển vọng vượt qua được dấu mốc này vào đầu tháng 7.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều tiểu bang, phần lớn ở miền nam, có tỉ lệ dân đi chích ngừa rất thấp, vào khoảng 40%, và đa số là những tiểu bang có cư dân theo phe Cộng Hòa. Tại Georgia, thống kê của Bộ Y Tế tiểu bang cho biết chỉ mới có 41% người lớn đã được chích ngừa, còn thấp hơn nhiều so với tỉ lệ trung bình trên toàn quốc là 52%. Và đây có lẽ là một trong những lý do chính giải thích việc bà PTT Harris đã quyết định thực hiện chuyến kinh lý đến Georgia.