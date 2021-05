“No Time to Die” được đầu tư 10 triệu bảng Anh cho buổi ra mắt

Siêu phẩm của hãng MGM sẽ trở thành cuốn phim được đầu tư ra mắt với số tiền đắt đỏ nhất từ ​​trước đến nay, khoảng 10 triệu bảng Anh.

The Sun đưa tin “No Time to Die” – cuốn phim từng bị trì hoãn lịch chiếu nhiều lần vì dịch Covid-19 – sẽ được đầu tư khoảng 10 triệu bảng Anh cho buổi công chiếu sắp tới. Khoản tiền này sẽ khiến “No Time to Die” trở thành cuốn phim có giá trị công chiếu đắt nhất từ ​​trước đến nay.

Một nguồn tin nói với Mirror: “Ê-kíp của phim nghĩ rằng họ có thể tổ chức buổi ra mắt trực tiếp lớn nhất kể từ khi Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới. Sự kiện này được chi tới 10 triệu bảng Anh – con số báo hiệu rằng ngành công nghiệp điện ảnh sắp trở lại sau khi bị tàn phá bởi đại dịch”.

Nguồn tin nói thêm hiện tại, ê-kíp “No Time to Die” đang tìm kiếm địa điểm tổ chức ở London. Ngoài ra, phía nhà làm phim cũng đang xem xét trung tâm Staples ở Los Angeles cho buổi ra mắt tại Mỹ.

Nguồn tin nói rằng hãng MGM chưa bao giờ mong muốn siêu phẩm của họ phải ra mắt dưới hình thức online, không có thảm đỏ. Đây là lý do khiến phim phải trì hoãn công chiếu trong thời gian khá dài.

Theo dự trù, “No Time to Die” sẽ được công chiếu vào tháng 4/2021. Tuy nhiên, đầu năm 2021, “No Time to Die” chính thức bị trì hoãn công chiếu lần thứ ba. Sau đó, ê-kíp cho biết lịch dự trù ra rạp của phim là ngày 8/10/2021.

“No Time to Die” là quả bom nổ chậm với tình hình tài chính của MGM. Hãng kiên quyết giữ kế hoạch phát hành tác phẩm ngoài rạp chiếu phim trên toàn thế giới, với hy vọng phim ghi dấu lần cuối cùng Daniel Craig thủ vai James Bond sẽ mang về khoản lợi nhuận kếch xù.