Những thành phố có giá nhà gia tăng cao nhất ở Hoa Kỳ

New York: Chương trình CBS Marketwatch mới đây có loan báo về giá nhà cửa ở Hoa Kỳ đang tiếp tục gia tăng cao.

Theo chỉ số giá nhà S&P CoreLogic Case Shiller phổ biến hôm thứ tư ngày 2 tháng 6, thì chỉ số giá nhà của 20 thành phố lớn ở Hoa Kỳ trong tháng 5 đã gia tăng 13.3 phần trăm trong vòng 1 năm.

Trong số 20 thành phố lớn này, giá nhà gia tăng cao nhất ở thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona gia tăng 20 phần trăm.

Đứng hàng thứ nhì là thành phố Sandiego, tiểu bang California gia tăng 19.1 phần trăm và đứng hàng thứ ba là thành phố Seattle của tiểu bang Washington gia tăng 18.3 phần trăm.

Theo nhận định của ông Craig Lazzara, giám đốc điều hành của tổ chức S&P thì giá nhà ở Mỹ gia tăng mạnh vì có sự mất quân bằng trong cán cân cung cầu: số nhà bán ra thị trường ít hơn số nhà mà người ta muốn mua. Cũng theo ông Lazzara thì thị trường địa ốc ở cả 20 thành phố lớn ở Hoa Kỳ đều gia tăng mạnh mẽ.

Trong khi đó theo bà Lynn Fisher, phó giám đốc của cơ quan đặc trách về nhà cửa liên bang, the Federal Housing Finance Agency thì tỷ lệ gia tăng của giá nhà trong 3 tháng đầu năm nay 2021, tăng gấp đôi so với tỹ lệ gia tăng trong 3 tháng đầu năm ngoái 2020.

Trong thời đại dịch, rất đông những người Mỹ đã tìm mua những căn nhà lớn hơn ở ngoại ô của các thành phố.