Những tàn phá môi trường do người chủ động, đã không còn cứu vãn được nữa?

New York: Trong hôm thứ hai ngày 9 tháng 8, một bản tường trình của Liên Hiệp Quốc cho thấy là những tàn phá môi trường, do con người chủ động, đã đến mức mà chúng ta không thể cứu vãn được nữa.

Theo bản tường trình thì trong vòng 20 năm nữa, nhiệt độ trên mặt đất sẽ gia tăng teh6m 1.5 độ C, gia tăng nhanh chóng trước 10 năm, theo những ước tính của các nhà khoa học.

Kết quả của sự ô nhiễm môi trường do người tạo ra là gì? Là thêm những thiên tai, bão tố, sóng nóng, lụt lội và hạn hán diễn ra ở khắp nơi trên thế giới.

Những thập kỷ trước, ít khi có những trận cuồng phong diễn ra ở Canada, và bây giờ thì chúng ta thấy gì? khi cuồng phong đã diễn ra ở thành phố Barrie tỉnh bang Ontario, những trận sóng nóng kỷ lục diễn ra ở thành phố Vancouver, hàng trăm những đám cháy rừng ở các tỉnh bang Ontario, British Columbia và ở các tỉnh bang miền tây.

Ai đã khiến những ô nhiễm môi trường gia tăng: đó chính là con người đã không biết bảo vệ môi trường mà họ đang sống.

Bà Linda Mearns, khoa học gia Hoa Kỳ và là đồng tác giả của bản tường trình của Liên Hiệp Quốc nói là tình trạng sẽ ngày thêm tệ, bà không thấy có chỗ nào trên trái đất còn an toàn, sẽ không có chỗ nào cho người ta trốn tránh nữa.

Tại Hoa Kỳ tình trạng hạn hán diễn ra ngày một trầm trọng ở các tiểu bang miền tây nước Mỹ gồm cả tiểu bang California.

Nhiều chuyên gia tiên đoán là trong vòng 10 năm tới, cư dân ở tiểu bang California, tiểu bang Nevada.. sẽ phải đi cư đến những vùng có nước, có khí hậu không quá nóng, mà một trong những nơi sẽ có nhiều người Mỹ di dân qua trong tương lai là Canada.