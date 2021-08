Những người Mỹ không chủng ngừa covid, truyền bệnh cho con cái

Baton Rouge, Louisiana: Với số người Mỹ chủng ngừa sút giảm, với sự lây nhiễm hoành hoành của loài covid biến thể delta, số trẻ em Mỹ bị nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện nhi đồng gia tăng.

Không những thế loài covid biến thể còn gây cho trẻ em những bệnh về đường hô hấp, mà thường thường số trẻ em bị bệnh này chỉ xảy ra trong mùa đông.

Theo bác sĩ Kelechi Iheagwara, giám đốc khu cấp cứu tiểu nhi của bệnh viện Our Lady of the Lake Children ở thành phố Baton Rouge, tiểu bang Louisiana thì thật là hoảng sợ khi thấy những đứa trẻ nhỏ, không hiểu chuyện gì, bị nhiễm covid và phải chống chỏi để có thể thở được. Bác sĩ Kelechi cũng nói là một đứa trẻ có thể làm sao hiểu được lý do nào mà chúng bị cách ly, không thở được vì covid?

Bác sĩ Kelechi nói là bệnh viện của bà chữa trị những đứa trẻ tuổi từ 3 tuần cho đến 17 tuổi, và trong thời gian qua khu cấp cứu của bệnh viện phải chữa trị cho 26 trẻ em, trong khi chỉ có chỗ cho 20 em?

Người nữ bác sĩ này cũng tiên đoán là số trẻ em phải vào bệnh viện vì covid còn gia tăng trong những ngày sắp tới?

Theo đài NBC thì có nhiều bác sĩ làm việc ở 6 bệnh viện nhi đồng trong nước Mỹ đã nói là họ thấy số trẻ em bị nhiễm covid và phải vào bệnh viện điều trị, từ những bậc cha mẹ đã không chịu củng ngừa covid.

Trong những tháng đầu của cuộc đại dịch thì những con cái bị nhiễm covid và truyền cho bố mẹ già: số những người cao niên sống trong các nhà dưỡng lão chết hàng loạt.

Bây giờ thì số người già đã được chủng ngừa hoàn toàn, không bị lây nhiễm nữa thì những bậc cha mẹ trước kia lây bệnh cho ông bà, thì bây giờ đem nguồn bệnh về nhà lây cho con cái.

Tại bệnh viện nhi đồng Arkansas ở thành phố Little Rock, chỉ trong tuần lễ trước, 23 bệnh nhận bị covid dưới 18 tuổi được nhập viện và trong số này có 10 em phải nằm trong khu cấp cứu và 5 em phải dùng máy trợ thở.

Tại bệnh viện nhi đồng ở thành phố Houston, Texas có đến trên 30 em phải nhập viện vì covid cũng trong tuần lễ vừa qua.

Trong vòng từ tháng 3 năm nay cho đến tháng 7, có ít nhất 81 trẻ em Mỹ dưới 18 tuổi đã chết vì covid.