Những điều cần biết về ngày Lễ Cha

Ngày Lễ Cha được thành lập nhờ vào sáng kiến của một phụ nữ người Mỹ: bà Sonora Dodd, muốn dựa theo ngày Lễ Mẹ, để lấy ra một ngày tôn vinh ông bố của bà là một người cha đơn thân, đã tự lực cánh sinh nuôi 6 đứa con.

Ngày Lễ Cha đầu tiên là ngày 19 tháng 6 năm 1910.

Hiện nay ngày Lễ Cha ở Hoa Kỳ và Canada là ngày chúa nhật thứ ba của tháng 6, và trong năm nay thì là ngày 20 tháng 6.

Ngày Lễ Cha ở nước Đức, khác với ngày Lễ Cha của các nước khác trên thế giới. Ngày Lễ Cha ở Đức còn gọi là ngày của Liền Ông ( Men’s Day) và cư dân nước Đức ăn mừng ngày Lễ Cha bằng những tiệc tưng bừng: uống rượu tính bằng thùng (wagons of beer) chứ không tính bằng chai và những thức ăn ngon nhất ở xứ này. Chính vì thế mà trong ngày Lễ Cha, các cơ quan an ninh và cấp cứu ở nước Đức phải túc trực 24 trên 24, chuẩn bị cho những vụ đi cứu cấp hàng loạt những dân nhậu say bí tỉ trong ngày.

Hoa Hồng là thứ hoa mà các người bố nhận được trong ngàyLễ Cha: một người đeo một nhánh hoa hồng đỏ trên ngực là người còn bố, trong khi những người không còn cha thì cài trên áo một cánh hoa hồng màu trắng.

Món quà thông dụng tặng bố, ông nội ông ngoại.. trong ngày Lễ Cha là cà vạt.

Ông bố có nhiều con nhất trên thế giới là ông bố người Nga tên là Feodor Vassilyer ( 1707-1782) mà chỉ có 1 bà vợ. Bà vợ đã sinh tổng cộng 69 người con gồm 16 lần sinh đôi, 7 lần sinh ba và 4 lần sinh bốn.