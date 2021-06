Những chuyện vui buồn thời COVID

Mổ lợn trong làng cách ly

Hai giờ sáng ngày 22/05/2021, Nhà Văn hoá thôn Giá Sơn, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang, nơi bị dịch Covid-19 nặng nề nhất trong nước hiện nay nên nhiều địa phương phải cách ly), lại sáng đèn nhưng không phải để tổ chức cuộc họp bất thường chống dịch Covid-19 như mấy hôm trước, đêm nay, ba con lợn sẽ được làm thịt để lấy thực phẩm bởi một tuần qua cả làng bị phong tỏa, bữa ăn của nhiều gia đình bị tình trạng “thiếu chất”.

Mấy người đàn ông đeo khẩu trang, ít nói chuyện, luôn tay pha, chặt và chia thịt thành các bịch nhỏ. Trước 7 giờ sáng, hơn 200 bịch, tương ứng với số hộ dân ở thôn Giá Sơn đã được phân chia xong xuôi. Ngoài ra, mọi người còn làm thêm 30 bịch để tặng cho những công nhân đang ở trọ trong làng. Theo tin tức nhà nước cho biết, tình Bắc Giang có hơn 100.000 (hơn một trăm ngà n) công nhân đến làm việc tại các khu công nghiệp trên toàn tỉnh, còn tỉnh Bắc Ninh ở bên cạnh Bắc Giang thì có hơn 90.000 (chín mươi ngàn) công nhân đến làm việc, không biết có phãi vì vậy nên Bắc Giang và Bắc Ninh là hai tỉnh bị lây nhiễm đại dịch Covid-19 nặng nề nhất trong nước hiện nay.

“Chúng tôi chia cả thịt và xương theo tỷ lệ tương đối. Nhà nào trên 5-7 người được một cân trở lên, dưới 5 người thì ít hơn. Mỗi công nhân chúng tôi chia 2 lạng”- ông trưởng thôn Nguyễn Viết Tuệ chia sẻ.

Hơn 200 bịch thịt được cho lên xe kéo, do 3 tổ tình nguyện mang đến từng nhà dân tặng. Khoảng 9 giờ sáng, tất cả đều nhận được bịch thịt tươi mới. “Có người bất ngờ và không tin là được tặng thịt, cứ hỏi ‘hết bao nhiêu tiền để em trả”. “Không phải trả tiền. Ba con lợn do anh Khanh với anh Duy ủng hộ, miễn phí”. Bà con cảm ơn rối rít”, ông Tuệ kể thêm.

Ý tưởng mổ lợn tặng thịt cho bà con là của anh Tạ Duy Khanh, 52 tuổi và anh Nguyễn Văn Duy, 41 tuổi, cùng làm nghề lái xe vận tải của gia đình. Làng Giá Sơn bị phong tỏa từ hôm 15/05 sau khi ghi nhận một ca F0 (ca nhiễm thứ nhất trong làng, phải phong tỏa vì sợ có nhiều người đã bị lây nhiễm và sẽ lan sang các làng khác bên cạnh nếu đê đi lại tự do. (Phong tỏa nghĩa là nội bất xuất, ngoại bất nhập, dân chúng rất rầu rĩ, kinh hoàng khi nghe tin bị phong tỏa “cho đến khi có lệnh mới”, nhưng hầu như chẳng ai phản đối vì ai cũng biết phong tỏa là tự bảo vệ minh, nhẹ hơn bị đi cách ly cá nhân từ 14 đến 21 ngày). Kể từ hôm ấy, mọi người được yêu cầu ở yên trong nhà, các cửa hàng tạp hoá cũng gần hết hàng, việc mua bán thực phẩm cũng khó khăn hơn. “Là người cùng làng, cùng xóm, hoạn nạn có nhau. Tôi muốn san sẻ khó khăn với bà con, cùng nhau vượt qua giai đoạn phong tỏa này một cách nhẹ nhàng chứ tôi cũng chẳng giàu có gì”, anh Tạ Duy Khanh nói.

Chỉ vài hôm sau khi thôn bị phong tỏa, anh Khanh nói với ông trưởng thôn Nguyển Viết Tuệ ý định của mình và rất được ông Tuệ ủng hộ. Anh Duy vô tình biết ý định đó nên cũng muốn đóng góp vớI anh Khanh.

Như mọi gia đình trong thôn, gia đình anh Khanh và amh Duy cũng nhận được một ký thịt. Anh Khanh nói:”Tôi đang là F2, phải cách ly tại nhà nên không tham gia mổ lợn được. Một số bà con gọi điện thoại đến cảm ơn, tôi rất mừng. Chia sẻ được với bà con trong lúc khó khăn mới thấy ý nghĩa”.

Anh Duy nói: “Mình là người nhà quê, cùng nhau mổ một con lợn ngày lễ ngáy Tết, chia cho nhau mang đến cảm giác rất gần gũi. Nay làng bị phong tỏa, có thể giúp mọi người bằng tiền nhưng không ý nghĩa như việc này”. Do thời gian phong tỏa còn dài nên mấy hôm tới, anh Duy và anh Khanh sẽ tiếp tục mổ lợn để ủng hộ bà con một lần nữa.

Làng Giá Sơn là một trong các làng quan họ ở ven sông Cầu, nằm cách khu công nghiệp Quang Châu chừng 3 km. Bà con sống bằng nghề nông, trong nhà gạo thóc, rau ngoài vườn nên về cơ bản vẫn có thể tự túc được thực phẩm lúc nội bất xuất, ngoại bất nhập.

“Thương nhất là các công nhân ở trọ, không đi làm được, không có thu nhập. Những ngày qua chúng tôi cũng quan tâm, hàng ngày xem họ có thiếu thốn gì thì giúp đỡ chứ không để họ đói”, ông Tuệ cho biết thêm.

Không riêng gì anh Khanh, anh Duy, nhiều nhà dân cũng cắt rau mang cho các điểm chốt (điểm kiểm soát không cho người ra vào trong làng.- ĐD) để phân phối cho các gia đình nào cần.

Từ vài ngày nay cô giáo mầm non Ngô Thị Thương dậy sớm hái chanh trong vườn, làm hàng trăm cốc trà chanh và nước chanh từ các cây chanh leo nhà mình, tặng cho các chốt trực của thôn, xã. Cô nói: “Điều tôi không ngờ là việc này lan rộng, nhiều người cũng ủng hộ với mong muốn tôi tiếp tục mang những cốc nước mát tới các lực lượng chống dịch thêm đồ an sáng nữa”, cô Thương cho hay.



Không để Giá Sơn đơn độc, một số đoàn từ thiện ở các địa phương khác trong và ngoài tỉnh đã về đây giúp đỡ bằng cách đem thực phẩm đên các trạm kiểm soát, gửi ở đấy để trạm đem tới từng gia đình. Ông Tuệ cho biết làng đã nhận được rau, cá, trứng, cà pháo của đoàn huyện Lạng Giang. Một đoàn ở Bắc Ninh cũng đang liên hệ tặng đồ khô, bầu bí để bà con Giá Sơn dùng lâu dài trong khi bị phong tỏa.

Khởi tố vụ án bệnh nhân Covid-19 trốn cách ly đi ăn thịt chó

Chiều 23/05, Công an huyện Ngọc Lặc đã khởi tố vụ án hình sự với tội danh “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác”, theo điều 240 Bộ Luật Hình sự. Thời gian truy tố sẽ phụ thuộc vào kết quả xác minh – thượng tá Đỗ Xuân Sơn, trưởng công an huyện Ngọc Lặc, cho hay.

Nam bệnh nhân số 4694, 27 tuổi, quê xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc tỉnh Bắc Giang, làm việc tại Công ty Crystal Martin, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chiều 17/05/2021, công nhân này đi xe gắn máy từ công ty tại huyện Việt Yên Bắc Giang về phòng trọ ở xã Thượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, cách thành phố Bắc Giang khoảng 30 km, sau đó để xe gán máy tại nhà vợ sắp cưới, cùng vợ sắp cưới này đi taxi về quê nhà tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc tỉnh Bắc Giang.

Sau khi khai báo y tế tại xã Minh Sơn, người này được hướng dẫn cách ly tại nhà vì anh về từ khu công nghiệp Quang Châu huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang là nơi đang có dịch bệnh nặng nề. Tối cùng ngày, anh này tự ý rời nhà đi ăn thịt chó với 4 người khác tại nhà hàng ở xã Minh Tiến và giao lưu với một số người khác. Ngày 18/05, anh được lấy mẫu xét nghiệm và một ngày sau cho kết quả là dương tính với Covid-19.

Cơ quan chức năng đã truy vết được hơn 50 trường hợp F1, hơn 660 F2 và gần 1230 F3 lây nhiễm tử bệnh nhân nói trên. Trong đó vợ sắp cưới của anh được xác định là “bệnh nhân số 5086” không biết có phải đã lây nhiễm từ anh hay không. Do đó anh công nhân làm lây lan cho hàng nghìn người này đã bị khởi tố ra tòa hình sự.

ĐD bình luận: Mê thịt chó hơn cả sợ Covid-19 không phải là một điều tốt. Có cho tôi cũng không ăn.

Tạm ngừng 4 khu công nghiệp do Covid-19, Bắc Giang mất hơn 2.000 tỷ đồng mỗi ngày

Mỗi ngày, giá trị sản xuất công nghiệp tại Bắc Giang mất hơn 2.000 tỷ đồng, 140.000 lao động phải nghỉ việc.



Thông tin này được lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nêu tại cuộc làm việc với Phó thủ tướng Lê Văn Thành chiều 30/05/2021.

Nêu cụ thể hơn, ông Nguyễn Xuân Ngọc – phó ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện có 395 doanh nghiệp hoạt động trong các kju co của tỉnh, với 163.000 lao động. Các doanh nghiệp này mỗi năm đóng góp 300.000 tỷ đồng vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, hơn 3.000 tỷ vào ngân sách Nhà nước.

Sau gần nửa tháng phải tạm ngừng hoạt động để tránh lây lan dịch bệnh, 10 doanh nghiệp đã đủ điều kiện hoạt động trở lại với hơn 4.000 lao động.

Riêng tại các cụm công nghiệp, ông Trần Quang Tấn – giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, hiện 30 cụm công nghiệp trong tổng số 45 cụm phải dừng hoạt động. Số doanh nghiệp phải dừng hoạt động vì dịch bệnh tại các cụm công nghiệp là 127, với 20.000 người nghỉ làm.

Ông Tấn ước tính, việc các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải tạm dừng hoạt động vì Covid-19 khiến chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 của Bắc Giang giảm gần 41% so với tháng 4 và giảm 33% so với cùng kỳ 2020.

Đoàn Dự