Nhờ một nhân viên siêu thị lanh trí, đã ngăn cản một vụ thảm sát giết người hàng loạt ở Mỹ.

Atlanta: Như những tin tức loan báo trong ngày thứ hai tuần trước 22 tháng 3, một tên sát nhân đã trang bị súng AR-15 đến giết 10 người gồm cả một cảnh sát tại siêu thị King Spooners trong thành phố Boulder, tiểu bang Colorado

Thì mới đây vào hôm thứ năm ngày 25 tháng 3, mưu toan gây thêm một vụ giết người hàng loạt của một nghi can, nhưng đã bị bẻ gẫy bởi sự sáng suốt và nhanh nhẹn của một nhân viên làm việc trong siêu thị.

Trong hôm thứ năm, ông Charles Russell một nhân viên của siêu thị The Publix ở thành phố Atlanta khi vào phòng vệ sinh, đã nghe thấy có người ngồi trong cầu tiêu, lắp đạn và ông trông thấy có khẩu súng AR-15 dựng ở trong cửa của bồn cầu.Ông Russell bèn chạy ngay ra ngoài báo với ông quản lý tiệm, nói ông ta gọi số điện thoại 911 ngay lập tức.

Một xe chở hai cảnh sát đến tiệm sau đó vài phút và một nhân viên cảnh sát đã võ trang thêm một khẩu súng trường đi vào tiệm.

Khi người cảnh sát này vừa đến góc quẹo vào phòng vệ sinh thì thấy một người đàn ông cầm một túi vải đi ra. Người cảnh sát nhanh chóng chĩa súng buộc tên này phải giơ tay lên trời, khiến hắn ta hết sức ngạc nhiên là sao cảnh sát biết tin nhanh như vậy.

Nghi can Rico Marley, năm nay 22 tuổi đã bị bắt giữ.Khi khám xét người nghi can, các nhân viên an ninh đã thấy tên này mặc áo giáp chống đạn, và có hai khẩu súng ngắn dắt trong lưng.

Trong một bịch vải mà tên này mang theo, cảnh sát còn tìm thấy một khẩu súng trường Ar-15, một khẩu shotgun cũng đã lắp đầy đạn.

Với 4 khẩu súng lắp đạn sẵn sàng, nếu người nhân viên của tiệm không nhanh trí và nếu cảnh sát không đến kịp thời, thì có bao nhiêu sinh mạng có thể sẽ chết vào tay giết người hàng loạt này?